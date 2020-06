Největší nepřítel Bugse Bunnyho přišel o pušku. Neschvalujeme střelné zbraně, vysvětluje studio

LOS ANGELES Animovaná série Looney Tunes se po devadesáti letech od svého vzniku dočkal drastických změn. Z nových dílů kompletně zmizely všechny střelné zbraně.

„Střelným zbraním říkáme rázné ne,“ prohlásil producent nových dílů Looney Tunes Peter Browngardt v rozhovoru pro The New York Times. „Animované násilí ve stylu výbušnin nám ale nevadí. To už je v našem seriálu za ta léta zakořeněno,“ dodal.

Omezení se týká hlavně dvou postav - kovboje Yosemite Sama a plešatého lovce Elmera Fudda. Druhý jmenovaný místo své dvouhlavňové lovecké dostal do rukou kosu na sečení. Svému nepříteli Bugsovi Bunnymu chce patrně setnout hlavu.



Původní série animovaných grotesek Looney Tunes debutovala v roce 1930. Studio Warner Bros, plánuje celých 200 nových epizod exkluzivně pro HBO. Browngardt v rozhovoru prozradil, že se tvůrci co nejvíce snaží přiblížit původním dílům.