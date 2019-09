Nejlepším dramatickým seriálem je počtvrté Hra o trůny, bodovala i Potvora. Byly rozdány ceny Emmy

Tři z hlavních cen Emmy, včetně ocenění za nejlepší minisérii, získal koprodukční seriál společností HBO a Sky nazvaný Černobyl o havárii stejnojmenné jaderné elektrárny na Ukrajině v roce 1986.



Specifikem slavnostního večera bylo, že se obešel bez hlavního moderátora. Vítěze dvou desítek hlavních kategorií představovaly v noci na pondělí v Los Angeles slavné osobnosti filmu i televize. Hned na úvod zaskočila mnohé přítomné vizualizace hrdiny animovaného seriálu Simpsonovi Homer Simpson.



Prvními oceněnými se stali Alex Borsteinová a Tony Shalhoub, kteří dostali Emmy za nejlepší vedlejší roli v komediálním seriálu za sitcom The Marvelous Mrs. Maisel. Nejlepším hercem ve vedlejší roli v kategorii dramatického seriálu se stal Peter Dinklage za Hru o trůny, která se v letošním ročníku stala celkovým vítězem se 12 Emmy po započtení cen za technické a kreativní kategorie udělované už před týdnem. Druhý v tomto celkovém hodnocení skončil s deseti cenami seriál Černobyl.

Do historie amerických televizních cen, které se poprvé udělovaly v roce 1949, se podle agentury AP zapsal herec a zpěvák Billy Porter, který získal jako první muž otevřeně se hlásící ke své homosexuální orientaci cenu Emmy za nejlepšího herce v dramatickém seriálu. Zlatou sošku ženy s křídly držící atom dostal Porter za seriál Pose o homosexuální a transgenderové komunitě v Americe 80. let minulého století.

Winter is finally over, but @GameofThrones’ #Emmys run certainly isn’t. After eight seasons, Game of Thrones has four wins for Outstanding Drama Series. pic.twitter.com/DvNQPNCXl4