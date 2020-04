Nejznámější rapová kapela Public Enemy se nerozpadla, tvrdí členové. Zveřejnili novou nahrávku

LOS ANGELES Minulý měsíc oběhla média zpráva, že byl z kapely Public Enemy vyhozen její zakládající člen Flavor Flav (vlastním jménem William Jonathan Drayton). Důvodem mělo být hraní na podporu prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse. Skupina prohlásila, že falešnou zprávu o rozpadu rozšířila záměrně, aby si vyzkoušela reakce médií.

Zakladatel skupiny Chuck D a čtyři další šlenové kapely v březnu zveřejnili informace o tom, že kapela po 35 letech vyhodila druhého zakládajícího člena Flavora Flava, protože měl zmeškat hned několik koncertů. Zpráva obletěla média. Flavor Flav na svůj Twitter napsal, že důvod rozkolu s kapelou byl fakt, že odmítl vystupovat na všech koncertech na podporu amerického prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse.

Pro fanoušky to byla rána, protože Public Enemy jsou dost možná nejznámější hiphopovou kapelou všech dob. V roce 2004 je magazín Rolling Stones zařadil na 44. příčku nejvlivnějších kapel v historii. Respektovaný server acclaimedmusic.net dokonce na 29. příčku. Ve středu se ukázalo, že rozpad kapely byl jenom vtip.



Kapela si falešnou zprávou chtěla ověřit to, že hudební magazíny a jiná média dávají obrovský prostor jen špatným zprávám z hudební branže. Údajně se inspirovala u přenosu rozhlasové hry Válka světů z roku 1938, která přiměla posluchače věřit, že na mimozemšťani z Marsu napadli Zemi. „Věřte polovině toho, co vidíte. Něvěřte ničemu, co slyšíte,“ okomentovala celou situaci kapela.

Aby světu dokázali, že rozpad opravdu nemysleli vážně, zveřejnili následně Public Enemy nový singl nazvaný Food as a Machine Gun (Jídlo jako kulomet).