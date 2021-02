Nekontrolované stárnutí či seriál natáčený v Praze. Podívejte se na nejlepší filmové a seriálové ukázky Super Bowlu

WASHINGTON Finále ligy amerického fotbalu, takzvaný Super Bowl, je každoročně jednou z nejvíce sledovaných sportovních akcí na světě. Toho využívají filmová studia a distributoři, aby o reklamních pauzách představili ukázky nejočekávanějších filmových a seriálových hitů letošního roku. Server Lidovky.cz vám přináší výběr toho nejlepšího.

Rychle a zběsile 9

Plánovaná česká premiéra: 27. května 2021

Téhle akční sérii s Vinem Dieselem a Michelle Rodriguezovou nedochází palivo. Ukázka nabízí to, na co jsou fanoušci rychlé podívané zvyklí, ale přihazuje do mixu bizarní auto měnící se na náklaďák. V posledních dílech hrdinové předváděli ve svých nadupaných bourácích stále šílenější kusy. Vypadá to, že ani novinka nebude vybočovat z řady.