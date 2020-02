Nemluvíme anglicky nebo kopání do Koček. Pět momentů z oscarového galavečera

LOS ANGELES Oscary znamenají radost, slzy, ale i silné momenty. Podívejte se se serverem Lidovky.cz na pět velkých střípků ze slavnostního galavečera.

Krasojízda sociální satiry

Bylo jasné, že o Parazitovi bude slyšet. Snímek korejského režiséra Pon Džun-hoa nejdříve vyhrál v Cannes, na Zlatých glóbech si odnesl tři ceny a teď k tomu ještě přidal čtyři Oscary. Snímek je unikátní i tím, že cenu za nejlepší film nikdy nedostalo nic, co by nebylo namluvené anglicky.

Proti srsti

Kopat do Koček je v módě. Pochopitelně ne do zvířat, ale do filmového muzikálu Cats. Ten byl takovým kasovním i kritickým propadákem, že se stalo tradicí si z něj na různých galavečerech dělat srandu. Tentokrát se toho zhostili Rebel Wilsonová a James Corden. Přišli navlečení do kočičích kostýmů a neobratně laškovali s mikrofónem.

Zkáza přírody

Emocemi byla prosycená řeč herce Joaquina Phoenixe, držitele Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní roli za film Joker. „Já myslím, že jsme ztratili vazbu na přírodní svět a často si myslíme, že jsme pupkem světa a plundrujeme přírodu,“ pronesl ve své řeči. Potom vzpomněl na svého bratra, herce Rivera Phoenixe, který se v roce 1993 předávkoval léky. „Když bylo mému bratrovi sedmnáct, tak napsal, že když se pokusíme něco zachránit, mír bude následovat,“ prohlásil.

Scorsese, Scorsese

Gangsterka Irčan režiséra Martina Scorseseho ze svých devíti oscarových nominací neproměnila ani jednu. Přitom ale Scorsese nemá důvod ke smutku, protože jeho jméno padlo v děkovacích řečích hned několikrát. Jako velkou inspiraci ho uvedl i letošní vítěz, korejský režisér Pon Džun-ho.



Ženský moment

Temnými tóny byla uvozená hudba ke komiksovému hitu Joker. Za tu dostala Oscara islandské skladatelka Hildur Gudnadóttirová. Jde o ohromné ocenění ženské práce, neboť se nikdy nestalo, že by Oscara za původní hudbu získala samotná ženská skladatelka. Před dvaceti lety sice získala za hudbu k filmu Gladiátor sošku skladatelka Lisa Gerrardová, ale spolupracovala na ní s Hansem Zimmerem. Co více, celé pásmo filmové hudby zahrál orchestr pod vedením ženské dirigentky. To bylo pro Oscary další poprvé.