Nenápadný obraz. Zaprášené plátno visící přes sto let v kostele je možná Tizian za stovky milionů

HEREFORDSHIRE V malém kostele v britském hrabství Herefordshire bylo na jedné ze zdí od roku 1909 velké plátno se zobrazením poslední večeře Krista. Obrazu nikdo nevěnoval mnoho pozornosti, dokud umělečtí experti nepřišli s tvrzením, že má původ v dílně renesančního mistra Tiziana.

Obrovské plátno na zdi kostela ve městě Ledford v hrabstí Herefordshire má na délku více než tři a půl metru, na výšku pak metr a půl. Zobrazuje poslední večeři Ježíše Krista, velmi oblíbený motiv renesančních malířů. Ta nejznámější je přisuzována Leonardu da Vincimu, ale několik různých variací na ni namaloval i italský renesanční malíř Tiziano Vecellio, známý spíše jako Tizian.

Plátno visí v kostele od roku 1909 a nikdo mu nepřikládal valnou důležitost. Kostel se o něj příliš nestaral. Když byl k vybledlým barvám a zaprášenému rámu přivolán expert na umění Ronald Moore, dílo jej okamžitě zaujalo.



Spolu s kolegyní pak strávil tisíce hodin jeho obnovováním. Po odstranění vrstev zašedlé a ztvrdlé barvy byla v rohu obrazu odhalena značka Tizianova ateliéru. „Až když jsem si obraz přinesl do svého ateliéru, došlo mi, jak důležité dílo to vlastně je,“ popsal pro CNN Moore.

Podle Moora namalování obrazu trvalo okolo dvaceti let a sám autor na něm pracoval mezi roky 1560 až 1576, kdy zemřel, dílo tak dokončili za další čtyři rok žáci z jeho ateliéru. To by ostatně mohl být případ i této Poslední večeře. Moore tvrdí, že je na díle vidět nejméně pět různých uměleckých rukopisů.

Následný výzkum ukázal, že si obraz přímo u Tiziana objednal benátský konvent. O dvě století později se Poslední večeře dostala k soukromému britskému sběrateli Johnu Skippeovi. Právě jeho dokumentace pak expertům umožnila zjistit, že se skutečně jedná o Tiziana. Několik generací obraz visel na radnici v Ledbury, odkud se dostal do místního kostela.

Obraz není v dobrém stavu. Kostel se o něj příliš nestaral. Poprvé byl ale pravděpodobně poškozený už v roce 1775, kdy byl převezen z Itálie do Anglie. Několik vrstev glazury spolu s tímto poškozením znamenalo, že se obraz postupem let „vybarvil“ do jiných odstínů, než jaké původně měl.

Možnou cenu odmítají experti komentovat, ale nejspíše půjde o částku v řádech stamilionů korun. V roce 2011 se Tizianův obraz Madona a dítě vydražil za 16,9 milionů dolarů (368 milionů korun). V roce 2003 zakoupilo losangelské Getty Museum Tizianův obraz Portrét Alfonse d’Avalos s pážetem za 70 milionů dolarů (1,5 miliardy korun). Oba obrazy sice byly v mnohem lepším stavu, ale Poslední večeře by byla v případě definitivně potvrzeného autorství dosud největším známým Tizianovým obrazem.

Tizian - Portrét Alfonse d´Avalos s pážetem.