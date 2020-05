Nenechávejte nás v nejistotě, nastavte pravidla, vyzývají vládu pořadatelé festivalů

Uvědomujeme si mimořádnost současné situace, ale zároveň nás zajímá, jak to bude s živou kulturou v nadcházejících měsících. Věřili jsme, že ministři Vlády ČR, kteří anoncovali jasné stanovisko k letním kulturním akcím v ČR dne 30. 4., přednesou poslední dubnový den informace všem subjektům, kterých se letní kulturní provoz dotýká. Vláda se však vyjádřila jen k velkým festivalům, které tvoří pouze část kulturního provozu, stovky menších akcí jsou stále bez pravidel. Chtěli bychom připomenout, že letní kulturní program, malé festivaly a podobné akce, jsou základní platformou pro prezentaci tuzemských umělců, nehledě na ohrožená pracovní místa v navázaném řetězci služeb a infrastruktury. Z hlediska produkce se pořadatelé malých akcí potýkají se stejnými problémy jako jejich kolegové z obřích festivalů: nelze připravovat akci např. pro 2000 návštěvníků s vědomím, že se o její existenci rozhodne v půli června, stejně tak nelze s přípravami vyčkávat. V prvním případě hrozí finanční ztráty, které by mohly být pro pořadatele likvidační, ve druhém případě zase hrozí, že bychom akce nestihli připravit. Kultura se vždy řeší až jako poslední, ale my už skutečně nemůže být nadále v nejistotě. Proto pro vás prosíme o jasná pravidla, termíny, kapacitní omezení ke kulturním akcím, které se budou konat od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 , a to nejpozději do 15. 5. 2020.

Pavel Uretšlégr, Beseda u Bigbítu, ředitel

, Hradecký Slunovrat, ředitel

Antonín Kocábek, Boskovice – festival pro židovskou čtvrť, programový ředitel



Barbora Koritenská a Libor Staněk, festival Vivat Vila!, organizátoři



Sabina Coufalová, festival Okolojeles, předsedkyně



Jakub Roun, Vlčkovice Fest, předseda



Michal Blažíček, Svátek bláznů, ředitel



Jan Krejčí, Šramlfest, dramaturg



Petr Horák a Jan Barnet, Festival Rosnička, ředitel