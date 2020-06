Festivaly ‚nevymřely‘. Podívejte se na přehled těch, které se navzdory koronavirovým opatřením letos uskuteční

Festivaly pod širým nebem, které proběhnou v roce 2020 (výběr LN) Rozmarné hudební léto

od 4. června, Praha, Žluté lázně a případně další lokality

volný cyklus koncertů, který zahájí ve čtvrtek 4. června Michal Prokop & Framus Five, pokračují 17. června Buty, 30. června Kašpárek v rohlíku a Mucha ad. Rock for People Home

15.-20. června, Praha, Plzeň, Pardubice, Ostrava, Kutná Hora, Hradec Králové

Gaia Mesiah, Pokáč, Vypsaná fixa, Kapitán Demo, John Wolfhooker (v pěti městech po sobě zahraje vždy jeden ze jmenovaných umělců, poslední termín v tradiční lokaci, hradeckém Festivalparku, zahrají všechny kapely) Audio Zoo Rooftop

26.-27. června, Výstaviště, střecha Křižíkova pavilonu

domácí DJové stylů drum&bass, house a techno + zatím utajený zahraniční host Hradecký slunovrat

27.-28. června, státní zámek Hradec nad Moravicí

Robert Křesťan & Druhá tráva, Hradišťan & Jiří Pavlica, -123min., Dejvické divadlo ad.; stejné vstupné platí i na interiérový festival, který se bude konat 23.-24. října VlčkoviceFest

10.-12. července, Vlčkovice u Votic

Vypsaná fixa, Znouzectnost, Živé kvety (SK), divadlo Buchty a loutky ad. Pokořen

26.-27. července, Litoměřice

Dunaj, Mucha, Tony Ducháček & Garage, Květy, Ty syčáci, Jakub Noha, Rudovous ad. Okolojeles

26.-27. července, Nárameč (okres Třebíč), areál Doubí

Market, Wooden Plot, The Shadowplay, Angelhead Hipster ad. Připomínky Folkových prázdnin

28.-31. července, Náměšť nad Oslavou

Čtyři streamované koncerty nahrazující zrušený letošní ročník Folkových prázdnin. O možném počtu publika rozhodne momentální hygienická situace. Artukus Festival

20.-23. srpna, Trutnov, Bojiště

The Young Gods (CH), Lvmen, Ghost of You, Mucha, Gaia Messiah, PSH, Dunaj, Vanessa, Květy ad. TrutnOFF BrnoON Open Air Festival

21.-23. srpna, Brno-Pisárky, areál Na Střelnici

Program a rozsah pořadatelé upřesní v nejbližších dnech Cool v plotě

28.-29. srpna, Písek

Paramount Styles (USA), Eddy Allen (USA), Václav Havelka, Mucha, Štěpán Rak, Jiří Imlauf ad. Boskovice - festival pro židovskou čtvrť

28.-30. srpna, Boskovice

Předběžně posunutý termín z července, pořadatelé čekají na upřesnění hygienických podmínek Respect Festival

5.-6. září, Praha, Rohanský ostrov

Oumou Sangaré (Mali), Fofoulah (GB, Gambie, Senegal), Los Wembler’s de Iquitos (Peru), Etenesh Wassie (Etiopie/FR) Záře

12. září, Kladno

The Young Gods (CH), WWW Neurobeat, PSH ad. Metronome Prague 2020

17.-19. září, Výstaviště

Přesunutý termín původně červnového velkého festivalu platí, formu a účinkující pořadatelé upřesní v nejbližších dnech United Islands of Prague

září, zatím neupřesněné datum

Právě v těchto dnech pořadatelé pracují na upřesnění termínu a programu tradičního pražského pouličního festivalu bez vstupného