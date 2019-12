Nesledujte Irčana na mobilech a tabletech, prosí diváky režisér Martin Scorsese

LOS ANGELES Tři a půl hodiny dlouhá gangsterka Irčan by se podle jejího režiséra měla sledovat jen na monitorech, případně na jedné z nemnoha oficiálních kinoprojekcí. Vynalézaví fanoušci už vymysleli způsob, jak Irčana sledovat jako seriál. Ze Scorseseho si na sociálních sítích navíc dělají legraci.

„Pokud chcete vidět některý z mých snímků nebo vlastně jakýkoliv film, nesledujte ho prosím na mobilu. Možná tak na iPadu, na hodně velkém iPadu,“ prohlásil Scorsese v rozhovoru pro ABC News.

Režisér si nikdy nemyslel, že by bylo možné si na mobilním telefonu film pustit. „To jsem nikdy nepředpokládal. Posledních víc než dvacet let jsem tvořil filmy pro kina i televize ve smyslu velikosti obrazu. Nikdy jsem ale nechystal nic na telefony, nevím ani, jak se to dělá. Přál bych si to umět, ale neumím to. Vůbec ten trend nechápu,“ pokračuje Scorsese.

Scorseseho přání se chytli fanoušci a začali na sociálních sítích provokativně sdílet všechny možná místa i prostředky, na nichž Irčana sledují. „Podívám se na Scorseseho Irčana přesně tak, jak režisér chtěl - na mobilu připojeném na nekvalitní wi-fi v McDonaldu,“ napsal na Twitter uživatel s přezdívkou Dan-Ta Claus.

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj — khoi | exams (@fkaswig) 2. prosince 2019



Někteří fanoušci zase vymysleli způsob, jak si z tři a půl hodiny dlouhého Irčana udělat seriál na několik dílů. Což by se Scorsesemu nejspíš také nelíbilo. V nedávném rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly prohlásil, že ho nikdy nenapadlo své filmy rozkouskovávat do seriálové formy.

I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he — Alexander Dunerfors Kardelo (@dunerfors) 28. listopadu 2019

„Smysl filmu je ve střádání detailů. Na konci je to vyvrcholení velkolepé právě díky tomu,“ popsal situaci Scorsese. „Televizní seriály jsou skvělé. Můžete si pohrát s příběhy, vystavět charaktery postav a vytvořit celé světy, ale tenhle formát nebyl to, co jsem potřeboval,“ dodal.



SuperScorsese?

Martin Scorsese na sebe také v posledních týdnech upozornil odmítavým postojem k superhrdinským filmům. Na otázku magazínu Vulture, zda viděl nějaké filmy od Marvelu, odpověděl, že se snažil na ně podívat, ale není to pro něj opravdová filmařina. „Nejsou to snímky, v nichž se postavy snaží sdělovat skutečné emoční a psychologické zážitky jiným postavám,“ vysvětlil režisér svůj postoj.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Pamatujte si, že i když je to Martin Scorsese, tak nemá právo rozhodovat o tom, co je a není kinematografie,“ myslí si spisovatelka Anne T. Donahuová. „Ten týpek Martin Scorsese vůbec neví, o čem mluví,“ shrnul svůj na Twitter svůj názor uživatel s přezdívkou Actually Spooky. „Skoro bych se vsadil, že Scorsese si doma stále dokola pouští marvelovku Thor: Temný svět,“ zažertoval umělec Scott Johnson.