Nestárnoucí kriminálník. Pierce Brosnan chystá vlastní variaci na Dannyho parťáky

LOS ANGELES Exotika, rychlá auta, soukromé tryskáče a zlatý lup v hodnotě milionů dolarů. Snímek The Misfits (dalo by se volně přeložit jako Zmetci) má ale v rukávu jedno eso - bývalého agenta 007 Pierce Brosnana v hlavní roli. Do kin se film podívá letos v červnu.

Richard Pace (Brosnan) je podvodníček s bohatou kariérou. Když jej ale naverbuje tým mladých zločinců, musí jim „stará škola“ ukázat, jak se vlastně to kriminální řemeslo dělá. Tým má v merku zlato v hodnotě několika milionů dolarů. Háčkem je, že je lup ukrytý za zdmi jedné z nejzabezpečenějších pevností na světě. Do režisérského křesla usedl finský režisér Renny Harlin (původně Lauri Mauritz Harjola). Ten je podepsaný pod béčkovými akčními a hororovými filmy nabízejícími oddychovou zábavu. Mezi jeho díla patří například Záhada Hory mrtvých nebo Zametač stop. V devadesátých letech ale natočil i takové hity jako Smrtonosná past 2 nebo Cliffhanger. Ve filmu si dále zahrají Jamie Chung, Tim Roth, Hermione Corfieldová, Nick Cannon, Gonzalo Menendez nebo Mike Angelo. Autory scénáře jsou Robert Henny (Tajemná zbraň) a Kurt Wimmer (Ctihodný občan, Králové ulice). Snímek má poměrně skromný rozpočet zhruba 55 milionů dolarů. První Dannyho Parťáci měli pro srovnání rozpočet o třicet milionů vyšší. To ale neznamená, že by z The Misfits nemohla být slušná akční podívaná.