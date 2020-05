Netflix se chystá zesměšnit Eurovizi. Přizval si k tomu komika Willa Ferrella

Film s poněkud krkolomným názvem Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Eurovize: Příběh ohnivé ságy) je komickou pardií na celoevropskou soutěž stejného jména. O opravdovou zábavu se postará Will Ferrell s Rachel McAdamsovou). Snímku se diváci dočkají 26. června letošního roku.

Lars (Will Ferrell) a Sigrit (Rachel McAdamsová), Seveřani každým coulem, dostanou jedinečnou možnost reprezentovat Island na písňové soutěži Eurovize. Jenže to pochopitelně není jen tak a neobejde se to bez řádných příprav. Tvůrčí dvojice ale dobře ví, že vítězství v Eurovizi je sen, za kterým půjde i přes mrtvoly. O režii absolutní parodie na písňový fenomén se postaral režisér David Dobkin (Nesvadbovi, Rytíři ze Šanghaje). Scénář napsal Will Ferrell spolu s Andrewem Steelem (seriál Doug).

Diváci dále uvidí i Pierce Brosnana, Jamieho Demetrioua, Demi Lovatovou nebo Dana Stevense.

Písňová soutěž Eurovize se koná již od roku 1956. Mezi jejími slavnými vítězi jsou například Céline Dionová nebo kapela ABBA. Česko již několikrát poslalo do soutěže své reprezentanty, naposledy loni kapelu Lake Malawi. Letos se ale Eurovize kvůli koronavirové epidemii nekoná.