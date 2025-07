mikp Petra Miková Autor:

10:44 , aktualizováno 10:44

Netflix poprvé použil vizuální efekty vytvořené umělou inteligencí (AI) v jednom ze svých seriálů. Informoval o tom spoluředitel streamovací platformy Ted Sarandos. AI použili k vytvoření scény hroutící se budovy v argentinském sci-fi seriálu The Eternaut. Podle Sarandose je to skvělá příležitost, celou výrobu to zrychlí a také umožní produkcím s menšími rozpočty využívat pokročilé vizuální efekty.