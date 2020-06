Netradiční mořská houba. Spongebob patří mezi sexuální menšiny, potvrdila televize Nickelodeon

ZÁTIŠÍ BIKIN O sexuální orientaci mořské houby Spongeboba se na internetu spekuluje již skoro dvacet let. V rámci letošní akce Pride Month, měsíce na podporu sexuálních menšin, televize Nickelodeon domněnky potvrdila.

V roce 2002 Spongebobův tvůrce Stephen Hillenburg prohlásil, že slavná mořská houba není gay, ale spíše asexuál. „Nikdy jsme ani nechtěli, aby byl gay. Také se snažíme být vtipní a tahle otázka s tím nemá vůbec nic společného.“ V té době byl seriál pod palbou kritiky konzervativních a náboženských skupin kvůli „propagaci homosexuálního stylu života“.

Oznámení Nickelodeonu se setkalo s velmi pozitivními reakcemi, ačkoliv televize přesněji nespecifikovala, co vlastně Spongebob je. Předpokládá se, že fanoušci pak vzali za své téměř dvacet let staré vysvětlení Spongebobova tvůrce. Podle statistik fanoušci také mnohem více na internetu vyhledávali slovo asexuální, aby měli jasnou představu o tom, co pojem vlastně znamená.



„Slavíme Pride s celou LGBTQ+ komunitou a jejími spojenci. Slavíme tento i všechny ostatní měsíce,“ napsala na svůj Twitter televize. Kromě Spongeboba jsou dalšími LGBT charaktery televize Schwoz Schwartz ze seriálu Henry Nebezpečný a Korra ze seriálu Avatar.