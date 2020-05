Netradiční život po životě. Za komediálním seriálem Upload stojí spolutvůrce sitcomu Kancl

LOS ANGELES Může fungovat virutální život místo toho reálného? Co když smrt není „konečná“, ale jen mostem do světa, kde se plní přání. Tak jednoduché to určitě nebude, ale rozhodně by to mělo být vtipné. Seriál Upload je k vidění od začátku května.

Nathan Brown (Robbie Amell) má tak trochu problém. Zemře totiž při děsivé autonehodě. Jeho bohatá přítelkyně Ingrid (Allegra Edwardsová) mu ale zaplatí jednu z nejmodernějších technologických vymožeností. Robovo vědomí bude nahráno do virtuálního světa. Co to s sebou přináší? To se dozví diváci v novém komediálním seriálu.

Za seriálem Uploadem jako tvůrce Greg Daniels. Ten je kromě několika dílů Simpsonových podepsán hlavně jako spolutvůrce oblíbeného amerického sitcomu Kancl.



V seriálu hrají Robbie Amell, Andy Allová, Kevin Bigley, Owen Daniels, Allegra Edwardsová, Zainab Johnson, Chris Williams, Christine Koová nebo Chloe Colemanová.