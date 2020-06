Netvrdili jsme, že jde o výstavu Banksyho, reaguje na kritiku kurátor The World of Banksy

PRAHA Ve výstavní galerii Mánes začala minulý týden výstava The World of Banksy. Ta si vysloužila na sociálních sítích kritiku za to, že s Banskym nemá nic společného. Podle kurátora Jiřího Jaskmanického ale organizátoři nic jiného nikdy netvrdili. Serveru Lidovky.cz vysvětlil mimo jiné i to, proč by bylo uspořádat výstavu Banksyho děl v Česku nemožné.

„Autorská práva jsou pro trapáky,“ uvádí nápis na začátku výstavy legendami opředeného umělce Banksyho v pražské Galerii Mánes. Ve výstavních prostorách je skutečně vše, co si běžní pozorovatelé s Banksym mohou spojovat - holubice v neprůstřelné vestě, holčička s červeným balónkem nebo líbající se policisté. Háček je v tom, že na výstavě se Banksy ani v nejmenším nepodílel.





Výstava si tak vysloužila poměrně ostrou kritiku na sociálních sítích, kde ji mnozí označují za falešnou. Fanoušci za ní vidí snahu přiživit se na umělcově jméně. Tím spíše, že dospělé vstupné na výstavu stojí poměrně „mastných“ 340 korun.



„Že něco nesedí jsem si říkal již před pár měsíci, kdy jsem na tuto informaci narazil, ale netušil jsem, jak moc fake tahle ‚výstava’ bude!“ napsal na svůj Facebook český streetartový umělec ChemiS.



„Ta výstava má stejný princip jako kdybyste vystavoval třeba Titanic. První část výstavy jsou věci realizované po zdech, věcech nebo výlohách po celém světě. Ty věci už nemusí ani existovat, protože mohly být zničeny nebo vyřezány kvůli prodeji. Nebo tam jsou, ale pochopitelně s nimi není možné hnout. Vystavit takové věci, abych reagoval na ty připomínky ze sociálních sítí, je trochu legrace, protože to prostě fyzicky nejde,“ odpovídá na kritiku kurátor výstavy Jiří Jaskmanický.

„Je to šou. Naše výstava se jmenuje The World of Banksy, Banksyho svět. Není to výstava Banksyho. Nikde to ani neuvádíme. Výjimkou jsou články, kde si novinář špatně přečte tiskovou zprávu a napíše, že v Praze budou Banksyho díla,“ dodává.



Uspořádat výstavu Banksyho by bylo podle Jaskmanického v České republice prakticky nemožné, ačkoliv díla na vystavení existují. Jak se Banksy stává ze streetartového umělce i renomovaným galerijním autorem, i on vytváří umělecká díla. „Tu namaluje britský parlament, který se vydraží za skoro deset milionů liber, tam zase nějakou tu menší věc. Něco dá do aukční síně a nechá to pak třeba projet skartovačkou. Z těchto věcí se sice dá udělat výstava, ale řeknu jen pro informaci, že cena těchto děl by byla řádově ve stovkách milionů korun. Pojištění takové výstavy by pak na pár milionů určitě přišlo. Myslím, že to by kvůli financím a logistice nezvládla ani Národní galerie,“ myslí si.



Banksy sám výstavy po světě dělá, ale jedná se spíše o performance (představení), nikoliv o výstavy klasického typu. „Živého namalovaného slona jako měli v roce 2006 v Los Angeles do Prahy asi nedostaneme,“ posteskl si kurátor.



Na výstavě je několik Banksyho originálů, ale většina věcí jsou umělecké kopie zhotovené profesionály a za pomoci stejných technik, jaké používá sám Banksy. Většinu svých děl totiž Banksy vytváří sprejem přes kartonové šablony, takzvané stencily. Díky tomu mohou být díla reprodukována v původním poměru 1:1. Výstava se snaží přiblížit Banksyho svět z názvu, rejstřík jeho slavných motivů, které jsou instalovány po celém světě.



„Hlavní organizátor vlastní kolekci Banksyho věcí, jenž jsou rozesety po těchto projektech. Z bezpečnostních důvodů nám nechtěl nám říct, co z toho je autentické. U obyčejné grafiky například začínáte na čtvrt milionu. Takže z bezpečnostního hlediska je to namíchané,“ vysvětluje Jaskmanický.



Německá firma Heinen Handels GmBH, pořadatel výstavy, má ale podle všeho práva na užití Banksyho děl pro účely vystavování a prodávání reklamních předmětů, za což platí licenční poplatky.

Banksy na světové výstavy jeho děl a reprodukcí upozorňuje i na svých vlastních webových stránkách. „Byly organizovány bez autorova vědomí. Prosím, jednejte podle toho,“ píše.