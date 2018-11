Neuvěřitelná věrnost. Filmový Freddie Mercury se pohybuje k nerozeznání od skutečného

WEMBLEY Autor nejnovějšího virálního videa vedle sebe přehrál záznam z koncertu Live Aid ve Wembley z roku 1985 a z aktuálního filmového zpracování ve snímku Bohemian Rhapsody. Přestože se film místy dějem výrazně odchyluje od skutečnosti, vizuální věrnos předloze bere dech.

Americký herec egyptského původu Rami Malek se podle svých slov na roli Freddieho Mercuryho velmi dlouho a důsledně připravoval. Studoval i tu nejjemnější mimiku. Video, které nyní koluje internetem, dokazuje, že se Malekova snaha vyplatila.

Koncert Live Aid z roku 1985 je obecně považován za nejlepší vystoupení kapely Queen, která byla tou dobou na samotném vrcholu. Vyvrcholením snímku Bohemian Rhapsody se tak logicky stalo právě toto vystoupení.

Malekovy pohyby jsou neuvěřitelně přesné. Když Mercury na konci písně Bohemian Rhapsody vymrští pěst do vzduchu, ve stejný moment to udělá i herec. Když Freddie Mercury vyráží kupředu s mikrofonem houpavými pohyby, Malek mu obrazně dýchá na záda. Každé gesto, pohyb rukou i pokyn k publiku je téměř k nerozpoznání od originálu. Rami Malek nelhal, když tvrdil, že si vše poctivě připravil:

V rozhovoru s moderátorem Jimmym Falonem Malek prozradil, že se všechny scény z koncertu Live Aid točily v jeden jediný den a to hned ten první. „Věděl jsem, že pro to filmaři musí mít důvody. Kdybychom to nezvládli, tak zruší celou produkci a to by uprostřed roztočeného filmu nebylo dobré,“ popsal situaci herec.

Snímek Bohemian Rhapsody se i přes poněkud vlažné reakce kritiky (která ale jednohlasně vychvaluje herecké výkony) dostal na vrchol návštěvnosti v kinech. Spekuluje se i o Oscarech. Snímek ale také vzbudil vlnu nesouhlasu kvůli údajnému potlačování zobrazení Mercuryho homosexuality a kvůli řadě zjevných historických nepřesností.