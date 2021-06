‚Nevěřím, že Češi v nic nevěří.‘ Libuše Šafránková o víře v Boha i pohádkové mytologii

Libuše Šafránková de facto vyrostla v kostele. Tehdy si vysloužila přezdívku „malá varhanice“. Ve vánočním rozhovoru z roku 2009 se pro Pátek Lidových novin svěřovala o své víře v Boha, intimnosti modlitby či významu pohádkové mytologie. Připomínáme ho v souvislosti s hereččiným úmrtím.

Lidovky.cz: „Co Čech, to ateista.“ Když byl teď v září na návštěvě v České republice papež Benedikt XVI., celá Evropa nás vykreslovala jako nejvíce ateistický národ v Evropě. Ale i Češi sami jsou jakoby hrdí na to, že jsou „věčnými rebely bez příčiny, kteří nevěří nikomu a ničemu…“

A copak na to nemají právo? Na tento v uvozovkách image. Když uvážíš, jak se s nimi v historii zacházelo a zachází. Nedivím se, že se schovávají do jakési skořápky, aby se nemuseli vystavovat a vyvarovali se dalšího trápení a ubíjení.