Nevím, jak Hra o trůny skončí, říká její tvůrce. George R. R. Martin nečetl scénář seriálu

ZÁPADOZEMÍ Spisovatel George R. R. Martin v rozhovoru pro Entertainment Weekly prohlásil, že nemá nejmenší tušení, jak nejsledovanější seriál současnosti skončí. Práce na poslední sérii Hry o trůny probíhala bez jeho přispění. Spisovatel se totiž údajně soustředí pouze na dopsání šesté knihy Písně ledu a ohně, kterou chce na pulty knihkupectví dostat co nejdříve.

„Nečetl jsem scénář poslední série a ani jsem nenavštívil natáčení, protože jsem celou dobu pracoval na Vichrech zimy. Něco málo samozřejmě vím. Ale je tam mnoho příběhových linek, které scenáristé rozvíjeli zcela bez mého přispění. Samozřejmě už mě o několik let předběhli. Mezi seriálem a knihami nakonec mohou být důležité rozpory,“ řekl Martin pro magazín. Dodal, že netuší, jak seriál vlastně skončí.

David Benioff a Daniel Brett Weiss, tvůrci seriálu, se samozřejmě s Martinem potkali, než seriál vůbec začal vznikat. Spisovatel jim měl při té příležitosti dát nástřel děje včetně toho, jak by měla seriálová sága Písně ledu a ohně skončit. To bylo v roce 2011. George R. R. Martin s tvůrci komunikoval, ale jak seriál předběhl knihy, přestal do děje seriálu tolik zasahovat. Je tedy otázkou, zda seriál skončí přesně tak, jak si to spisovatel v roce 2011 usmyslil.



Martin se od seriálu distancoval po čtvrté sérii, kdy se chtěl začít plně soustředit na šestou knihu ságy nazvanou Vichry zimy. Tu ale stále ještě nedopsal a pravidelně se na internetu objevují dohady o tom, že vyjde ten samý rok nebo dokonce ještě ten samý měsíc. Zatím se ale nic neděje a celých osm let od vydání pátého dílu fanoušci jen čekají. Martin by si měl nicméně pospíšit, protože mu chybí do skončení ságy ještě jedna knih nazvaná Sny jara (Dreams of Spring) a fanoušci mají kvůli spisovatelovu vysokému věku obavy, že svůj magnum opus dokončit nestihne.