Stylotvorní New Order zahrají v říjnu vůbec poprvé v Praze

Jedna z nejuznávanějších a nejvlivnějších kapel osmdesátých let New Order vystoupí 3. října ve velkém sále Lucerny. V České republice zahrají vůbec poprvé a odstartují zde svoje podzimní turné. Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji v síti Ticketmaster od 26. dubna.

New Order, britská post-punková formace, vznikla na základech původních Joy Division poté, co jejich frontman Ian Curtis spáchal sebevraždu. Zbývající trio Bernard Sumner (kytara), Peter Hook (basa) a Stephen Morris (bicí) ještě tentýž rok založili New Order se Sumnerem jako zpěvákem a novou posilou, klávesistkou a kytaristkou Gillian Gilbertovou.

Jejich debutové album Movement (1981) se neslo ještě ve stínu Joy Division, ale již na druhém albu z roku 1983 Power, Corruption & Lies představili svůj hudební mix post punku, elektroniky a taneční hudby a potvrdili tím svou jedinečnost. Z tohoto alba také pochází skladba Blue Monday, která se stala komerčně nejúspěšnějším dvanáctipalcovým singlem všech dob: prodalo se ho více než tři miliony kusů a píseň získala ocenění NME Awards za nejlepší singl.

V osmdesátých letech byli New Order na vrcholu své popularity a v tomto období vydali další alba jako Low-Life (1985), Brotherhood (1986) Substance (1987) a Technique (1989). V mezidobí došlo v kapele k několika pauzám, kdy se členové věnovali vlastním projektům, poté ale natočili další nahrávky jako Republic (1993) Get Ready (2001) a Waiting for the Sirens’ Call (2005).

V roce 2007 kapelu opustil Peter Hook. Od roku 2011 hrají v sestavě Bernard Sumner (kytara, zpěv), Phil Cunningham (klávesy, programování), Gillian Gilbert (klávesy, kytara), Tom Chapman (basa), Stephen Morris (bicí), ve které vydali jejich desáté studiové album Music Complete (2015).