Neznám jedinou ženu, která neměla divnou zkušenost, říká o sexuálním obtěžování zpěvačka Billie Eilish

Washington Nevhodné chování se sexuálním zabarvením není častější v hudebním průmyslu, je všudypřítomné. Takto se v rozhovoru s časopisem Vogue vyjádřila americká popová hvězda Billie Eilish. Mladá zpěvačka řekla, že nezná jedinou ženu, která za sebou nemá „divnou“ nebo „opravdu špatnou“ zkušenost.

Slova o rozšířenosti sexuálního obtěžování zazněla, když 19letá interpretka hovořila o svém novém singlu Your Power (Tvoje moc), který popsala jako „otevřený dopis lidem, kteří zneužívají, hlavně mužům“. Vyjádřila přání, aby se lidé nesnažili dopídit, o kom píseň je, ale aby si z písně odnesli obecnější vzkaz.



„Opravdu to není o jednom člověku. Možná si řeknete: ‚Je to tím, že je v hudebním průmyslu.‘ Ne, kámo. Je to všude. Neznám jedinou holku nebo ženu, která neměla divnou zkušenost nebo opravdu špatnou zkušenost,“ řekla sedminásobná držitelka ceny Grammy. „A muži taky, mladí kluci se pořád stávají oběťmi,“ dodala.

Podle autorky rozhovoru byla obětí sexuálního zneužití i sama zpěvačka, a to „když byla mladší“. „Detaily jsou její věc. Později je mi řečeno, že nešlo o nikoho z hudebního průmyslu. Zaměřovat se na to jako na něco mimořádného by podkopávalo její argument o systémové povaze zneužívání,“ napsala novinářka Laura Snapesová.