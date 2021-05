Nick Cave hlásí návrat do Prahy. V roce 2022 bude hvězdou festivalu Metronome

Jedna z největších osobností současné hudební scény, oslovující jak zaryté fanoušky alternativy, tak mainstreamové publikum, všestranný tvůrce a niterný zpěvák Nick Cave, bude se svou kapelou The Bad Seeds další z hlavních hvězd připravovaného pátého ročníku festivalu Metronome Prague 2022. Ten se uskuteční 23. - 26. června příštího roku na tradičním místě, pražském Výstavišti.

„Nick Cave v postupně ohlašovaném programu doplňuje britské indiepopové duo Oh Wonder a amerického zpěváka a skladatele Becka. Limitovaná serie třídenních vstupenek je již nyní v prodeji na www.metronome.cz,“ sdělila za pořadatele Zuzana Kantorová.

Sláva Nicka Cavea je celosvětová, v Česku ale má tento originální tvůrce zcela mimořádnou posluchačskou základnu a už od začátku devadesátých let bývá k vidění na českých pódiích pravidelně. Tuto sérii zahájily vyprodané koncerty v letech 1992 a 1993 v pražské Lucerně, které dodnes pamětníci rádi zmiňují jako silné zážitky „velkého devadesátkového mejdanu“. Ostatně, ani sám Cave nezůstal vůči tehdejšímu geniu loci svobodné Prahy imunní: na jeho albu Let Love In z roku 1994 najdeme píseň Thirsty Dog, přímo inspirovanou tehdy kultovní pražskou hospodou Žíznivý pes.

„Slíbili jsme hudebním příznivcům, že Metronome Prague 2022 bude. Slíbili jsme všem trpělivým držitelům vstupenek velké překvapení. Věřím, že stejně jako my mají z této novinky velkou radost. Účast Becka a Nicka Cavea na programu jedné akce, to je vskutku raritní hudební událost. Nyní přidáváme do prodeje další avšak kapacitou omezený počet cenově zvýhodněných vstupenek na celou akci,“ komentuje potvrzení účasti Nicka Cavea s Bad Seeds na 5. ročníku festivalu Metronome Prague jeden z producentů David Gaydečka.

Několik desítek let byl Nick Cave ikonou zejména pro fanoušky alternativní hudby, jen pozvolna se probojovával k mainstreamovým posluchačům. Pomohly mu jistě i další tvůrčí disciplíny, v nichž se mu dostává uznání, ať je to literatura, nebo film, v němž působí jako scenárista, občasný herec i velmi aktivní skladatel scénické hudby.

Zhruba poslední dekádu je z Nicka Cavea jedna z velkých globálních hvězd, hrajících v hlavních časech na největších festivalech světa. Tuto jeho cestu dokonale vyjadřuje přesun jeho pražského působiště v horizontu třiceti let: ze zpoceného sálu Lucerny přes vyprodanou O2 arénu právě do open air prostředí Metronome Prague 2022 na Výstavišti.

Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěn na www.metronome.cz. V prodeji jsou kromě standardní i podporovatelské kategorie, ve kterých za vyšší příspěvek na restart festivalu získají zájemci kromě dobrého pocitu také nejrůznější hudební a festivalové dárky a další zážitky. Ačkoli nic takového pořadatelé nepředpokládají, po zkušenostech z posledních dvou let zdůrazňují garanci vrácení vstupného, bude-li konání festivalu jakkoli ohroženo.

Festival Metronome Prague je první velký hudební a umělecký festival konaný v Praze. Jeho 5. ročník byl původně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně přesunut na rok 2022.