‚Nikdo vás už znovu nezaměstná!’ Režisér Buffy nás na place šikanoval, svěřili se kaskadéři

Kaskadéři Jeff Pruitt se Sophií Warrenovou jsou dnes manželé, ale seznámili se právě právě při natáčení akčního fantasy seriálu Buffy, přemožitelka upírů. A to bylo trnem v oku režiséru Whedonovi, který na ně tlačil, aby se rozešli, nebo je už na seriálu nenechá pracovat. „Už vás nikdo nikdy nezaměstná,“ měl páru vyhrožovat Whedon. Kaskadéři o šikaně od režiséra promluvili pro britskou mutaci deníku Metro. „Ze skromného člověka, který si ke mně chodil pro rady ohledně akčních scén, se nakonec vyklubal skutečný egomaniak,“ popsal Pruitt.

Na Whedona si začátkem července postěžoval i herec Ray Fisher, představitel superhrdiny kyborga z filmu Liga spravedlnosti. Podle něj bylo režisérovo chování „nechutné, násilnické, neprofesionální a zcela nepřijatelné“.



Herečka Charisma Carpenter také začátkem července prozradila, že Whedon vyškrtl jeji postavu z Buffy hned poté, co mu radostně oznámila, že je v očekávání.

I believe Jeff Pruitt and Sophia Crawford. Thank you two for standing up and speaking out! https://t.co/I6Y0UKdGT9