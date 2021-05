Nikdy není pozdě. Skot se ve věku 92 let dostal mezi nejprodávanější básníky svou debutovou sbírkou

McCullough sbírku básní nazvanou jednoduše 10 básní (101 Poems) vydal vlastním nákladem. Podle svých slov se v ní věnuje tématům jako je láska, život, smrt, smysl života vztah člověka k Bohu. Knihu také sám ilustroval.

Z nenápadné knížečky vydané v malém nákladu se ale rázem stala senzace. Na internetovém tržišti Amazon má kniha v současné chvíli přes 1,7 tisíce recenzí od uživatelů, kteří ji dali plné hodnocení, tedy pět hvězdiček. „Upřímně je to jedna z nejhezčích básnických sbírek, co jsem kdy četla,“ napsal například čtenář Lane Hartwell.

Kniha si vede tak dobře, že se například umístila na 8. příčce žebříčku nejprodávanějších básní v Americe a překonala tak zaběhnutá jména jako například „Bidenovu básnířku“ Amandu Gromanovou nebo stálicí krátkých a procítěných básní Rupi Kaurovou, která se výborně prodává i na českém knižním trhu.

Pozitivní ohlasy na McCulloughovu knihu začaly přicházet poté, co jeho vnučka Jessica napsala na Twitter, že by dědečka nějaké recenze na jeho dílo moc potěšily. Příspěvek na sociálních sítích hojně koloval.

my 96 year old grandpa has just had his own book published with all his poems from his life. it’s available on amazon if anyone is interested:) a review would make him so happy pic.twitter.com/0CzGi7KpOg