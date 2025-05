Do akce se zapojují kostely a modlitebny napříč celou republikou a každý z nich si připravuje vlastní originální program. Návštěvníci se tak mohou těšit na koncerty klasické hudby, varhanní recitály, divadelní představení, výstavy, workshopy, přednášky nebo diskuze s duchovními. Někde bude možné poznat i zákulisí života jednotlivých farností a komunit.

Noc kostelů je rovněž výjimečnou příležitostí prozkoumat krásu sakrální architektury, vystoupat na věž s výhledem, podívat se do sakristie nebo se jen v tichosti zastavit a vnímat genia loci.

Podrobnější program jednotlivých objektů zájemci najdou na oficiálním webu Noci kostelů nebo v aplikaci Noc kostelů.

Poslanecká kaple či ochutnávka vín

Například v Brumovicích si lidé budou moci prohlédnout výstavu oděvů pro Jezulátko, v Hustopečích nachystala farnost degustaci a hodnocení chlebů, v Kobylí čeká na příchozí pohled do okolí z věže kostela. Ve Vracově vystoupí folklórního souboru Marýnka, v Mutěnicích zase loutkové divadélko Radost a v Násedlovicích čeká příchozí ochutnávka mešních vín.

Během Noci kostelů bude například otevřena i barokní kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Přístupná bude i kaple v Poslanecké sněmovně.

Loňská Noc kostelů přilákala v Česku přes 460 tisíc návštěvníků.

Poprvé se Noc kostelů konala v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 pak „překročila hranice“ a poprvé se konala i v České republice a zapojilo se 25 kostelů. V následujících letech se do projektu postupně připojovaly další evropské země, připomíná web Noci kostelů.