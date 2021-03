Nominace na cenu BAFTA ovládly Země nomádů a Rocks

LONDÝN Letošní nominace na ceny Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) ovládly snímky Země nomádů (Nomadland) a Rocks, které získaly shodně sedm nominací.

Celkový výběr je přitom oproti předchozím rokům velmi pestrý, jelikož 16 z 24 nominovaných umělců patří k etnickým menšinám, píše zpravodajský web BBC. Slavnostní udílení cen se uskuteční 11. dubna, tedy dva týdny před předáváním Oscarů. Kvůli pandemii bude akce bez přítomných diváků.



Filmy The Father (Otec), Mank, Minari, Promising Young Woman (Nadějná mladá žena) získaly po šesti nominacích. Pět nominací mají snímky The Dig (Vykopávky) a The Mauritanian (Mauritánec). Dalších pět filmů dostalo po čtyřech nominacích a tři po třech.

V kategorii nejlepší režie získaly čtyři nominace ženy, včetně americké režisérky čínského původu Chloé Zhaové za Zemi nomádů. Za režii filmu o šedesátnici, která cestuje napříč Amerikou v bílé dodávce, Zhaová minulý týden získala Zlatý glóbus.

Největší překvapení letošních nominací na ceny BAFTA podle BBC přinesly kategorie za nejlepší herecké výkony. Loňský ročník poznamenala kritika, že v herecké kategorii byli nominováni jen běloši a v kategorii za nejlepší režii byl nedostatek žen. BAFTA tak čelila tlaku, aby byl letošní výběr pestřejší. Letos BAFTA po přezkumu udělala řadu změn; představila dlouhý užší výběr, který má navýšit sledovanost soupeřících snímků, a oznámila 120 změn v pravidlech hlasování, členství a propagace. Mezi 16 nominovanými herci a herečkami menšinového etnického původu jsou letos Daniel Kaluuya, Riz Ahmed, Dominique Fishbacková, Tahar Rahim a Bukky Bakrayová.