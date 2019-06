Nostalgické beaty duní ve známém rytmu. Snímek Beats se občas utopí v roztančeném davu

GLASGOW Skotská vzpomínka na britskou raveovou scénu 90. let Beats nabízí univerzální a mile hořkosladký příběh o klučičím přátelství, který, podobně jako elektronická hudba, opakuje známé vzorce.

Skotsko, polovina 90. let, nedospělí kamarádi, velká párty s hudbou a drogami. Ne, do do kin se znovu nevrátil Trainspotting. Do doby a místa proslavených hitem Dannyho Boyla přímo z roku 1996 se zpětně vrací britská novinka Beats. Jeden z titulů nové pražské filmové přehlídky složené z titulů společnosti Film Europe Film is Great natočil Skot Brian Welsh. Ten v roce 1994, kdy se jeho film odehrává, o rave párty jako třináctiletý teprve snil (chodit na ně začal o chvíli později). Kieran Hurley, autor one-man show z roku 2012, z níž snímek podle jeho a režisérova scénáře vychází, byl ještě mladší. Přesto jde o film osobní a intimní. Příběhu dvou rozdílných kamarádů, jednoho ustrašeného, jemuž se život snaží plánovat rodina, a druhého divokého, který v rodině žádný vzor hledat nemůže, rozumí každá generace. V Beats je srozumitelný vlastně až k bodu stereotypnosti.

Konec nejedné éry

Rok 1994 není náhodný. Právě tehdy britská vláda zakázala srocení více lidí za doprovodu hudby založené na opakovaných beatech. Proti tomuto nařízení, které vedlo k přesunu rave scény do klubů, se ve filmu chystá velký protestní večírek, na nějž by rádi i zmínění dva hrdinové, teenageři Johnno a Spanner. Politicko-společenský kontext zůstává jen v pozadí, jako budoucí premiér Tony Blair a jeho volání po pořádku, ozývající se v zapnuté televizi. Pro Johnna a Spannera končí jedna velká éra chlapectví, ta se ale nedá dost dobře srovnávat s končící érou konzervativců v Británii, kterou už brzy nahradí tzv. cool Britannia.

Snímek uvedený poprvé letos na prestižním festivalu v Rotterdamu staví svou image na době svého děje, víc než na ni se nicméně zaměřuje na dva známé typy postav. Johnna hraje Cristian Ortega s vykulenýma očima a shrbenými rameny až jako jednostrannou ukázku bojácnosti. Lorn Macdonald zvládá v roli Spannera víc zaujmout jako kluk v pasti svých možností. Jejich přátelství doprovázejí obvyklé peripetie, hádky a sliby a slova náklonnosti. Z vedlejších postav, vytvářených podle šablon (násilný přítel, vesele zdrogovaný DJ, dívka v nevhodném vztahu, divoká kamarádka), vystupuje jen Johnnova ustaraná, milující matka a příliš spořádaný otčím policista, jenž efektivně reprezentuje středostavovské dospělé, kteří příkazy a ranami řeší své nepochopení a strach z odlišnosti. Další z témat Beats, jak moc potřebujeme druhé a jak moc chceme být součástí komunity, tu zapadá v mase roztančeného davu.

Psychedelický zážitek

Režisér Welsh, sám fanoušek rave, začínal kariéru, která čítá mj. třetí epizodu z populární dystopické série Black Mirror, jako dokumentární střihač. Možná proto jsou Beatsnejvýraznější ve scéně rave párty, která černobílý vzpomínkový vizuál, posílený hudbou vybranou JD Twitchem z DJ dua Optimo, na chvíli změní v barevný psychedelický zážitek.

Welsh akcentuje energii rave scény a euforii okamžiků svobody, kterými se život někdy odvděčí za překonání strachu z existence podle očekávání okolí. Sám film očekávání vytvořená hořkosladkostí jeho nostalgie a empatie naplňuje vcelku přesně. Portrét jednoho kamarádství nevyužije možné odbočky k něčemu víc, například ke gay romanci nebo k tragédii o střetu naivity a reality. Na konci si aspoň pohraje s obvyklými titulkovými dodatky o osudech postav. Pro ty, koho ještě budou zajímat.