Nová konkurence Netflixu je spuštěná. Služba Quibi má ale celou řadu nedostatků

LOS ANGELES Ve velké konkurenci streamovacích služeb vsadila služba Quibi na unikátní přístup - tvoří obsah výhradně pro mobilní telefony. První uživatelské ohlasy ovšem ukazují, že Quibi musí vychytat hned několik nedostatků. Služba funguje od 6. dubna.

Společnost Quibi opravdu ve svých marketingových materiálech psala, že tvoří obsah výhradně pro mobilní telefony. Dalo by se předpokládat, že tím byl myšlen formát videí či jejich délka. Málokoho ale napadlo, že seriály a filmy půjdou spustit opravdu jen na mobilním telefonu. Zakladatel Quibi Jeffrey Katzenberg to sice zmínil v rozhovoru pro magazín Variety v roce 2019, ale lidé v době karantény chtějí sledovat pořady spolu se svými blízkými. To na obrazovce malého mobilního telefonu není ideální.

Umělecká společnost Everything is Terrible, která se specializuje na bizarní videomontáže z kazet VHS, zase Quibi obvinila z toho, že ji krade obsah. Seriál Memory Hole (Díra v paměti) je totiž přesně složen ze starých záběrů takovým způsobem, jakým to Everything is Terrible dělá již bezmála deset let. Zatím není jasné, jak se bude tato kauza vyvíjet dál.

Platforma Quibi dále znemožňuje svým uživatelům pořizovat snímky obrazovek, takzvané screenshoty. Až překvapivě velká část uživatelů Netflixu nebo HBO snímky obrazovky například pořizuje, aby seriál nebo film představili kamarádům. Velká část takových snímků pak koluje po internetu ve formě vtipných obrázků. To vše je pro danou službu v podstatě reklama zadarmo.

Dalším problémem je nedostatek obsahu. Quibi sází na to, že si předplatitelé služby zapnou nějaký ten seriál třeba při jízdě autobusem. Společnost podle všech informací plánovala jen v tomto roce vynaložit 1,1 miliardy dolarů na původní obsah. Mělo jít o ohromných 175 různých pořadů. Není jasné, jak s tím zamíchá současná koronavirová pandemie, ale Quibi zatím nemá oproti konkurenci co nabídnout. Přehled původního obsahu při startu služby je možné shlédnout ZDE.

Mimochodem, Quibi nabízí hned dvě formy předplatného. Za 4,99 dolarů měsíčně (zhruba 125 korun) dostane uživatel neomezený přístup, ale mezi jednotlivými částmi obsahu musí „vytrpět“ reklamy. Verze předplatného za 7,99 dolarů (zhruba 200 korun) je pak zcela bez reklam.