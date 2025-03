Orchestr roku odhalil své plány. Česká filharmonie přichystala velkolepou 130. sezonu

Na sklonku roku orchestr obdržel od britského časopisu Gramophone titul orchestr roku, ocenění je o to cennější, že je výsledkem hlasování čtenářů – posluchačů hudby a nikoli úzkého okruhu expertů. Tomuto výsledku odpovídá též množství ocenění, kterých se dostává nahrávkám České filharmonie.

Filharmonie představila pro nadcházející sezonu velkolepý program, zcela odpovídající ambicím zmiňovaným Semjonem Byčkovem. Největší novinkou je zavedení postu rezidenčního skladatele, tím bude Američan Bryce Dessner, jehož by mohli znát též milovníci filmu, neboť zkomponoval hudbu k filmu Zmrtvýchvstání (The Revenant, 2015).

Skladatel s orchestrem spolupracuje již delší čas, na objednávku Semjona Byčkova napsal skladbu Mari, která měla mít premiéru v Praze, avšak vinou covidu ji provedl dirigent Byčkov poprvé v Lipsku. V příští sezoně posluchači vyslechnou Dessnerovy skladby celkem na čtyřech koncertech, vesměs to budou české premiéry, případně evropské. Provedení skladby St. Carolyn by the Sea pod taktovkou Jakuba Hrůši bude účasten i skladatel - bude hrát na elektrickou kytaru.

Se Simonem Rattlem i Jakubem Hrůšou

Orchestr se svým světovým konkurentům přibližuje též v míře, v níž uvádí novější či soudobé skladatele, uslyšíme díla Thomase Adèse, Pierra Bouleze, Guillauma Connessona, Luigiho Dallapiccoly, Henriho Dutilleuxe, Györgye Kurtága, Witolda Lutosławského, Oliviera Messiaena, Wyntona Marsalise.

Tradičnější posluchači však nemusejí propadat panice, orchestr připravil též konzervativnější repertoár, například Simon Rattle uvede mimo jiné Mahlera či Berlioze a Beethovena. Na říjen je naplánované vydání jeho nahrávky Dvořákových Slovanských tanců. Jakub Hrůša se bude nadále věnovat nahrávání orchestrálních děl Josefa Suka.

K nejvýraznějším novinkám patří pravidelné hostování zahraničního orchestru v rámci abonentní řady C, v příští sezoně přijede Londýnský symfonický orchestr se svým šéfdirigentem Antoniem Pappanem a zahrají Brittenovu Sinfonii da Requiem a Mahlerovu pátou symfonii.

Jako hostující dirigenti se s orchestrem představí Giovanni Antonini, Stéphane Denève, Cristian Măcelaru, Petr Popelka a Thomas Adès. Vzácným návratem bude hostování Zubina Mehty, postaví se před Českou filharmonii po více než padesáti letech a to v rámci koncertů pro svobodu a demokracii, kde zazní Mahlerova druhá symfonie.

Nejvýraznější role bude samozřejmě patřit Semjonu Byčkovovi, jako šéfdirigentovi, chce pokračovat v nahrávání některých symfonií Dmitrije Šostakoviče, jehož padesáté výročí úmrtí si v srpnu připomeneme. Ještě v této sezoně v rámci Pražského jara orchestr provede a nahraje Mahlerovu osmou symfonii, čímž dokončí několikaletý cyklus, a firma Pentatone pak příští rok na jaře vydá komplet symfonií rodáka z Kališť u Jihlavy. Z Mahlerova díla provede šéfdirigent v následující sezoně Písně o mrtvých dětech.

Posluchače též čekají Stravinského Pulcinella a Svěcení jara, které orchestr též nahraje. Šéfdirigent uvede také Ravelův klavírní koncert s klavíristou Seong-Jin Cho, Prokofjevův s Jevgenijem Kissinem či Elgarův violoncellový koncert se Sol Gabettou.

Opulentní výčet sólistů

Tím se dostáváme k sólistům, z nich nejdůležitější je letos klavírista Jevgenij Kissin, který bude rezidenčním umělcem sezony, takže si jej budou moci posluchači užívat na čtyřech koncertech, mimo jiné třeba v triu s Joshuou Bellem a Stevenem Isserlisem.

Výčet všech sólistů je opulentní, uveďme nejprve ty, kteří vystoupí s orchestrem poprvé, klavíristé Mao Fudžita a Marie-Ange Nguciová, violista Amihai Grosz, violoncellistka Anastasia Kobekinová a sopranistka Fleur Barronová. K České filharmonii se vracejí mezzosopranistka Magdalena Kožená, houslisté Nicola Benedettiová, Augustin Hadelich a Josef Špaček a klavírista Víkingur Ólafsson. Své umění předvedou jako sólisté i hráči České filharmonie Jan Fišer, Jan Mráček, Václav Petr, Walter Hofbauer, Kateřina Javůrková, Karolina Pancernaite a Barbora Trnčíková.

Esfahaniho Bachův temperovaný klavír

Nesmíme zapomínat na o rok staršího bratříčka filharmonie Český spolek pro komorní hudbu, program jeho dvou řad připravil v Praze žijící cemballista Mahan Esfahani, který provede na cemballo obě řady Bachova temperovaného klavíru. V programu se objeví skvělá kvarteta Zemlinského, Bennewitzovo, Kukal Quartet, Wihanovo a Danish String Quartet. V nabídce jsou další výtečné soubory - Komorní orchestr České filharmonie, Alinde Quintet, Martinů Voices, Lobkowicz Trio a další.

Nezmínit recitálovou řadu by byl hřích, představí se na ni housllista Josef Špaček s klavíristou Denisem Kožuchinem, Jevgenij Kissin, violoncellistka Alisa Weilersteinová s multimediálním programem Fragmenty či italský barytonista Franco Vassallo s doprovodem klavíristy Giovanniho Brolla.

Nabídka je věru rozsáhlá a prodej abonentních cyklů začíná v pondělí 31. března a stávajícím abonentům rezervace platí do 26. května. Vstupenky na jednotlivé abonentní koncerty se začnou prodávat 2. června.