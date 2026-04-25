Novinky ze streamu: 5 filmů a seriálů, které by vám neměly uniknout

V roce 2026 se na internetu i v kinech objevilo několik očekávaných filmů a seriálů, o kterých se hodně mluví. Výběr je letos opravdu velký – od nových hororů až po kriminálky nebo dramata ze života slavných. Pokud hledáte tipy, na co se podívat, těchto pět novinek stojí za pozornost.
Snímek ze seriálu Harry Hole.

Snímek ze seriálu Harry Hole. | foto: Netflix

Snímek ze seriálu Svědectví.
Snímek ze seriálu Svědectví.
Následky (Apple TV+)

Režisér Jonah Hill se po delší odmlce vrací s černou komedií, která je stejně kousavá jako melancholická. V hlavní roli září Keanu Reeves jako Reef Hawk, vyhaslá hollywoodská hvězda, která po letech abstinence čelí nečekané hrozbě. Když se na veřejnost dostane kompromitující video z jeho minulosti, Reef se musí vydat na cestu pokání a konfrontovat lidi, kterým kdy ublížil, aby odhalil svého vyděrače. Hillův rukopis je zde patrný v každém dialogu. Film Následky balancuje na hraně absurdního humoru a upřímného dramatu o vině a vykoupení.

Pomocnice (DaFilms a KVIFF.TV)

Psychologický thriller Pomocnice, který na přelomu roku ovládl žebříčky sledovanosti, je adaptací bestselleru Freidy McFadden. Příběh sleduje Millie (Sydney Sweeney), ženu s pohnutou minulostí, která začne pracovat jako služebná u bohatého páru (Amanda Seyfried a Brandon Sklenar). To, co začíná jako šance na nový život, se rychle mění v klaustrofobní hru plnou manipulace. Režisér Paul Feig mistrně buduje napětí a ukazuje, že za naleštěnými fasádami luxusních sídel se často skrývají ty nejtemnější věci.

28 let poté: Chrám z kostí (VOD)

Zatímco Danny Boyle a Alex Garland kdysi redefinovali zombie žánr, novinka s podtitulem Chrám z kostí pod taktovkou režisérky Nii DaCosta posouvá postapokalyptickou vizi ještě dál. Příběh se odehrává téměř tři dekády po původní nákaze a ukazuje svět, kde nakažení už nejsou tou největší hrozbou. V hlavních rolích excelují Ralph Fiennes a Jack O’Connell. Film se zaměřuje na rozpad lidskosti uvnitř komunit přeživších a na mrazivý kult osobnosti. Vizuálně podmanivé dílo je nyní dostupné na většině VOD platforem.

Harry Hole (Netflix)

Fanoušci severské krimi se konečně dočkali seriálového zpracování, které dělá čest předloze Joa Nesbøho. Seriál Harry Hole sází na autenticitu a syrovost ulic norské metropole. Role ikonického, démony sužovaného detektiva se zhostil Tobias Santelmann, kterému sekunduje Joel Kinnaman jako jeho nemesis Tom Waaler. První sezóna se soustředí na rituální vraždy a korupci prorůstající až do nejvyšších pater policie. Je to temná, pomalu plynoucí podívaná, která vás drží až do závěrečných titulků deváté epizody.

Svědectví (Disney+)

Dlouho očekávané pokračování fenoménu Příběh služebnice konečně dorazilo na obrazovky. Seriál Svědectví, založený na románu Margaret Atwoodové, se odehrává patnáct let po událostech původní série. Titulní hrdinkou příběhu je unesená dcera June, která pod jménem Agnes vyrůstá v Gileadu a připravuje se na roli manželky. Prostředí výchovného zařízení pro privilegované dívky poznáváme jejím prostřednictvím, ale sekunduje jí její vrstevnice Daisy, která přišla z Kanady dobrovolně a patří k takzvaným Perlám. Seriál Bruce Millera je vizuálně ohromující a mrazivě aktuální sondou do mechanismů moci a odporu.

Ruské útoky na Ukrajinu zabily sedm lidí, vzlétly kvůli nim polské stíhačky

Rusko provedlo rozsáhlý útok drony na ukrajinské Dnipro, vyžádal si 14...

Lidovci odmítli převedení financování ČT pod rozpočet i fašizující rétoriku

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...

Přibyl se ujal funkce arcibiskupa, ve Vítu kázal Pavlovi a dalším o Evropě a mostech

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal...

Novinky ze streamu: 5 filmů a seriálů, které by vám neměly uniknout

Snímek ze seriálu Harry Hole.

Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Lidovci nemají kecat lidem do života. Volební lídry určí užší vedení

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník,...

Mladík se zřítil z Branických skal, záchranáři mu už nedokázali pomoct

U pádu muže z Branických skal zasahují složky IZS. (25. dubna 2026)

Komentář

Myšlenka boje za svobodu je úctyhodná. Ale Vodičkův spolek vyzařuje odér, kterému úctyhodnost schází

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička promluvil na...

První volby v Pásmu Gazy za 20 let. Palestinci vybírají místní zastupitele

Palestinci hlasují během komunálních voleb v Dajr Balahu ve střední části Pásma...

Malostranský zápisník

Kdo vytrhne velrybě stoličku? Jedině mikromanažer Babiš!

Miroslav Korecký

A jede se furt dál! Bohdalové přišla pogratulovat k dokumentu řada celebrit

Oslava 95. narozenin Jiřiny Bohdalové

