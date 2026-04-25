Následky (Apple TV+)
Režisér Jonah Hill se po delší odmlce vrací s černou komedií, která je stejně kousavá jako melancholická. V hlavní roli září Keanu Reeves jako Reef Hawk, vyhaslá hollywoodská hvězda, která po letech abstinence čelí nečekané hrozbě. Když se na veřejnost dostane kompromitující video z jeho minulosti, Reef se musí vydat na cestu pokání a konfrontovat lidi, kterým kdy ublížil, aby odhalil svého vyděrače. Hillův rukopis je zde patrný v každém dialogu. Film Následky balancuje na hraně absurdního humoru a upřímného dramatu o vině a vykoupení.
Pomocnice (DaFilms a KVIFF.TV)
Psychologický thriller Pomocnice, který na přelomu roku ovládl žebříčky sledovanosti, je adaptací bestselleru Freidy McFadden. Příběh sleduje Millie (Sydney Sweeney), ženu s pohnutou minulostí, která začne pracovat jako služebná u bohatého páru (Amanda Seyfried a Brandon Sklenar). To, co začíná jako šance na nový život, se rychle mění v klaustrofobní hru plnou manipulace. Režisér Paul Feig mistrně buduje napětí a ukazuje, že za naleštěnými fasádami luxusních sídel se často skrývají ty nejtemnější věci.
28 let poté: Chrám z kostí (VOD)
Zatímco Danny Boyle a Alex Garland kdysi redefinovali zombie žánr, novinka s podtitulem Chrám z kostí pod taktovkou režisérky Nii DaCosta posouvá postapokalyptickou vizi ještě dál. Příběh se odehrává téměř tři dekády po původní nákaze a ukazuje svět, kde nakažení už nejsou tou největší hrozbou. V hlavních rolích excelují Ralph Fiennes a Jack O’Connell. Film se zaměřuje na rozpad lidskosti uvnitř komunit přeživších a na mrazivý kult osobnosti. Vizuálně podmanivé dílo je nyní dostupné na většině VOD platforem.
Harry Hole (Netflix)
Fanoušci severské krimi se konečně dočkali seriálového zpracování, které dělá čest předloze Joa Nesbøho. Seriál Harry Hole sází na autenticitu a syrovost ulic norské metropole. Role ikonického, démony sužovaného detektiva se zhostil Tobias Santelmann, kterému sekunduje Joel Kinnaman jako jeho nemesis Tom Waaler. První sezóna se soustředí na rituální vraždy a korupci prorůstající až do nejvyšších pater policie. Je to temná, pomalu plynoucí podívaná, která vás drží až do závěrečných titulků deváté epizody.
Svědectví (Disney+)
Dlouho očekávané pokračování fenoménu Příběh služebnice konečně dorazilo na obrazovky. Seriál Svědectví, založený na románu Margaret Atwoodové, se odehrává patnáct let po událostech původní série. Titulní hrdinkou příběhu je unesená dcera June, která pod jménem Agnes vyrůstá v Gileadu a připravuje se na roli manželky. Prostředí výchovného zařízení pro privilegované dívky poznáváme jejím prostřednictvím, ale sekunduje jí její vrstevnice Daisy, která přišla z Kanady dobrovolně a patří k takzvaným Perlám. Seriál Bruce Millera je vizuálně ohromující a mrazivě aktuální sondou do mechanismů moci a odporu.