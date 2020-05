Novou Zjizvenou tvář natočí režisér Guidagnino podle scénáře bratří Coenů

New York „V této zemi si nejdřív musíš vydělat. Když si vyděláš, budeš mít moc. A když budeš mít moc, dostaneš i ženský,“ prohlašoval ambiciózní mafián Tony Montana (Al Pacino) ve filmu Zjizvená tvář (Scarface). Hollywood je toho názoru, že je čas znovu oživit plány na novou verzi (remake) kultovního filmu.

Italský režisér Luca Guadagnino na sebe upozornil hlavně oscarovou queer romancí Dej mi své jméno z roku 2017. Podle magazínu Variety je to právě on, koho studio Paramount najalo k projektu, jehož počátek sahá údajně až do roku 2011.

Projekt se již dlouhou dobu nedaří zrealizovat. Vystřídalo se na něm hned několik režisérů. Mezi nimi i David Yates (Harry Potter), Antoine Fuqua (Equalizer, Training Day) nebo Pablo Larraín (Ema, Post Mortem). Larraínovo podání mělo mít nejblíže k realizaci a Tony měl být mexický přistěhovalec v současné Americe. Hlavní roli měl dostat mexický herec Diego Luna (Kniha života, Krajina střelců).



Scenáristy nové Zjizvené tváře, bratry Joela a Ethana Coenovi, filmovým nadšencům asi netřeba dlouze představovat. Získali si jméno v devadesátých letech filmy jako Barton Fink (1991), Záskok (1994), Fargo (1996) a Big Lebowski (1998).

Samotný příběh Tonyho Montany se dočkal již dvou zpracování. To kultovní natočil v roce 1983 režisér Brian de Palma (Výstřel, Neúplatní) podle scénáře Olivera Stonea. První verze ale vznikla již v roce 1932 pod taktovkou nepříliš plodného, ale výborného režiséra Howarda Hawkse (Podsvětí, Pilot č.7). V této staré verzi se mafián jmenoval Tony Camonte (Paul Muni) a příběh byl zasazen do Chicaga v letech prohibice.