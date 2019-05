Nový Aladin překonal očekávání a má v kinech úspěch. Burtonova Dumba nechal za sebou

LOS ANGELES Odhady před premiérou hovořily o slabém výkonu Aladina v kinech. Džinova kouzelná lampa ale plní lecjaká přání. Aladin má nakročeno k tomu stát se překvapivě úspěšným filmem. Pro studio Disney je to po neúspěšném Dumbovi dobrá zpráva. Aladinovi totiž neuškodily ani kontroverze s ním spojené.

Aladin během svého premiérového víkendu (opening week) přinesl z amerických pokladen v kinech 112,7 milionů dolarů. To z něj činí překvapivý hit, protože odhady před premiérou hovořily o podstatně nižším zisku, pouhých 75 milionech. Celosvětově si k k dnešku, necelý týden od premiéry, snímek přišel již na 255,8 milionů dolarů. To vše při rozpočtu 183 milionů dolarů.

Úspěch nového Aladina může být zapříčiněn tím, že se film zbavuje své nálepky čistokrevné pohádky a do mixu přidává dobrodružný fantasy film s romantickými prvky. Hlavního hrdinu, pouličního zlodějíčka Aladina, si zahrál egyptský herec Mena Massoud (seriál Tom Clancy´s Jack Ryan). Roli džina, který umí splnit tři přání, dostal americký herec Will Smith (Já, legenda, Sebevražedný oddíl). Krásnou princeznu Jasmínu pak americká herečka s indickými kořeny Naomi Scottová (Power Rangers: Strážci vesmíru, Marťan).



Tentokrát to vyšlo

Předchozí pokus o předělání klasické animované pohádky do hrané formy, snímek Dumbo Tima Burtona (Ed Wood, Velká ryba), u diváků neuspěl. I s oblíbeným režisérem za kormidlem Dumbo vydělal ve Spojených státech za celou dobu svého uvedení v kinech „jen“ 112,9 milionů dolarů (téměř shodnou částku Aladin za první čtyři dny). Celosvětově si snímek přišel na 349 milionů dolarů. Tím sice svůj rozpočet 180 milionů bohatě zaplatil, společnost Disney ale čekala tržby mnohem větší.

Aladin? Radši ne

Snímek byl několikrát terčem kritiky ještě před premiérou, což mu ale očividně příliš neuškodilo. Pro potřeby filmu scenáristé vytvořili postavu bílého prince Anderse (hraje ho Billy Magnussen). Na sociálních sítích fanoušci obviňovali filmaře z takzvaného whitewashingu (praktika dosazování bílých herců do rolí osob jiné rasy nebo etnického pozadí). Podobný problém se objevil v lednu 2018, kdy se sociálními sítěmi šířila informace o tom, že filmaři natírají tváře bílých komparzistů hnědou barvou.

Svou porci negativních reakcí si odnesl také Will Smith jako džin. A to hlavně po prvním traileru, ve kterém dřin působil až příliš „digitálně“. „Bože můj, Will Smith vypadá jako digitální džin příšerně!“ sdílela na Twitter skupinka filmových kritiků The Young Folks. „Jeho džin vypadá jako něco z reklamy na povinné ručení, kterou televize dávají ve dvě ráno,“ zavtipkoval na svém účtu uživatel Matt Buechele. „Mám Willa rád, ale jeho džin to celé zkazil,“ shrnul na svém profilu uživatel Ricky Pomales.„Ten džin vypadá ku*evsky strašidelně,“ nešetří modrého tvora uživatel raige99 na sociální síti Reddit.