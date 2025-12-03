Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

„Bylo radostí si s bráchou povídat a vybavovat si všechny ty dávno zasuté vzpomínky,“ popsal vznik dokumentu ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Při několikaměsíčním natáčení se společně s Rudolfem setkávali s blízkými lidmi na místech, která jsou pro oba bratry a jejich minulost i současnost důležitá.
„Při natáčení dokumentu jsem si uvědomil, že teď s bráchou možná prožíváme nejlepší období našeho vztahu vůbec. Vědomí sounáležitosti a společné minulosti je skvělé a díky za něj,“ popsal dále Jan Hrušínský. Podle něj se ve snímku podařilo zachytit vzpomínky na rodiče, bratrské šarvátky i přátelství.
Režisér Jakub Wehrenberg chtěl dokumentem vyprávět příběh dvou umělců, kteří zásadně ovlivnili podobu českého divadla a filmu. Navíc jsou pokračovateli slavného českého hereckého rodu. Mimo otce Rudolfa Hrušínského, známého například hlavní rolí ve filmu Spalovač mrtvol, je jejich předkem také Ondřej Červíček. Díky tomu patří jejich herecký rod v Česku k jednomu z nejstarších.
Ve snímku vyjdou podle režiséra najevo některé vzpomínky, které doposud zůstávaly skryté. Například že byli oba v době normalizace nuceni, aby se nehlásili ke svému otci. „Netušil jsem, že se oba bratři měli vzdát příjmení Hrušínský, a tedy i slavného otce,“ přiblížil Wehrenberg.
Ten s oběma sourozenci již v minulosti natáčel. Dohromady je před kameru postavil už v roce 2019, když hráli bratry v jeho hudebním filmu o zpěvačce Evě Pilarové.
„Proto jsem měl už půdu lehce připravenou, a protože se s Honzou známe hodně dlouho a s Rudolfem natáčím jeden dlouhý seriál, byl jsem rád, že na nabídku kývli. Spíš než o překvapení pak šlo o radost během natáčení,“ doplnil Wehrenberg.
Dokument vznikal rok, přičemž samotné natáčení trvalo od ledna do léta. Premiéru bude mít v sobotu 13. prosince v 21:20 na ČT1.