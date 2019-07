Nový Lví král slaví úspěch po celém světě, utržil už miliardu dolarů

Nové vydání úspěšné kreslené pohádky z roku 1994 se stalo čtvrtým snímkem společnosti Disney, který letos celosvětově překročil tržbu miliardy dolarů, píše server BBC. Snímek v čele s lvím hrdinou Simbou se tak připojil k Disney filmům Avengers: Endgame, Captain Marvel a Aladin.

Jenom v Severní Americe Lví král dosáhl obratu 361 milionů dolarů (přibližně 8,3 miliardy korun). Úspěch slaví snímek po celém světě, vysoký výdělek zaznamenal Disney hlavně v Číně a Brazílii.



Hlavním lvím hrdinům propůjčily hlasy známé americké hvězdy, mezi nimi zpěvačka Beyoncé nebo herec Donald Glover. Snímek od studia Disney režíroval Jon Favreau, který stojí mimo jiné za zdařilou Knihou džunglí.



„Děkujeme vám za přízeň po celém světě a za pomoc Lvímu králi překonat v globálních tržbách miliardu dolarů,“ píše The Lion King na Twitteru.



Thank you to our pride around the world for helping #TheLionKing cross $1B at the global box office! pic.twitter.com/LXVOYRPAdV