O sexu jedině slušně. Úřady zakázaly interpretům na hip-hopovém festivalu používat sprostá slova

Wireless Festival, jeden z největších hip-hopových a rapových festivalů na světě, se každý rok koná v londýnském parku ve Finsbury (Finsbury Park). Aby tam ale mohl zůstat, tak úřady nově zakázaly vystupujícím umělcům používat sprostá slova, urážet diváky a oblékat se nevhodně. To se ale v hip-hopu snadněji řekne, než udělá.

Příští ročník festivalu Wireless se uskuteční v Londýně 5. až 7. července 2019. Vše ale nasvědčuje tomu, že půjde o ročník opravdu netradiční. Na festival si totiž v minulých letech stěžovala nezisková organizace Přátelé parku ve Finsbury, protože na veřejně dostupném místě zněla hlasitá hudba, ve které navíc hudebníci používali velké množství sprostých slov. Ty už k hip-hopovým textům tak nějak neodmyslitelně patří. Stížnosti organizace ale vyslyšela rada Haringey Council, správní rada londýnské čtvrti Haringey, pod kterou park ve Finsbury spadá. Rada nyní dala pořadateli festivalu, společnosti Live Nation, tvrdé ultimátum - pokud budou umělci sprostí, tak žádný festival nebude.

Wireless



Festival Wireless se koná každý rok od roku 2005. Představuje největší hvězdy žánru hip hop a jeho podžánru grime. Na letošním ročníku vystupovala taková jména, jako jsou Post Malone, Stormzy, DJ Khaleed, Drake nebo J. Cole.

„Požadujeme, aby vystupující nezpívali a hráli žádné vulgární, obscénní nebo zakázané písně, které by obsahovaly neslušný obsah nebo gesta,“ píše se v podmínkách zaslaných pořadatelům. Vystupující umělci také nesmí urážet publikum. Zakazuje se také oblečení s vulgárními nápisy nebo takové, které by odhalovalo intimní partie. Festival má nově také přísně daný limit hlasitosti a musí končit dříve v noci, než tomu bylo doposud.

Minimálně sprostá slova ale k hip-hopu, žánru z definice popisujícímu příběhy ze života, neodmyslitelně patří. Pořadatelům pravděpodobně nezbude jiné východisko, než celý festival z Londýnu přesunout. Nebylo by to poprvé, co by se alespoň část tohoto festivalu nekonala v hlavním městě Anglie. Například v roce 2014 měl festival Wireless dvě scény souběžně v Londýně a v Birminghamu.

Není to ani poprvé, co se festival Wireless letos dostal do problémů. V lednu letošního roku Wireless kritizovaly zpěvačky Lily Allenová a Annie Macová z toho, že seznam vystupujících umělců obsahuje málo žen (tři hudebnice na celé tři dny festivalu). Kauza prolétla internetem a vzbudila ohlasy. Festival na to zareagoval tak, že přidal celou stage (pódium) vyhrazenou pro ženské interpretky a přizval dalších 22 umělkyň.

Podívejte se, jak vypadá ukázka hip-hopového textu, když se z něj vyškrtají sprostá slova: