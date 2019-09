O víkendu se budou udílet ceny Emmy. Největšími favority jsou Hra o trůny a minisérie Černobyl

Los Angeles Mezi největší favority letošních amerických televizních cen Emmy patří kandidáti z produkce televizního velikána HBO - fantasy seriál Hra o trůny nebo minisérie Černobyl o havárii jaderné elektrárny v roce 1986.

Slavnostní ceremonie udílení cen se uskuteční v neděli večer místního času (v pondělí časně ráno SELČ) v Los Angeles.

O ceny budou během slavnostního večera, který se letos obejde bez moderátora, soupeřit ostřílení výherci předchozích let s nováčky. Vítěze více než dvou desítek hlavních kategorií představí slavné osobnosti filmu i televize. Minulý víkend už byla předána více než stovka ocenění za technické a kreativní kategorie, v nichž rovněž dominovala Hra o trůny.

Ceny rozlišují mezi televizními dramaty, komediemi a minisériemi. I přes zklamání fanoušků z rozpačitého konce jednoho z nejúspěšnějších seriálů všech dob přisuzují filmoví znalci Hře o trůny velkou šanci na výhru v kategorii dramatických seriálů. Seriál má nominace i v kategoriích hlavní herec/herečka pro Emilii Clarkovou a Kita Harringtona a několik nominací pro herce a herečky ve vedlejších rolích, kde kritici znovu očekávají vítězství Petera Dinklage.

Grafit ze střechy musí odstranit vozík. Minisérie Černobyl (2019). Tvůrce: Craig Mazin.

Mezi dramaty vynikají také seriály Boj o moc o rodině stárnoucího mediálního magnáta, přelomový Pose o homosexuální a transgenderové komunitě v Americe 80. let, na jehož vzniku se podílel rekordní počet transgenderových osob, nebo Volejte Saulovi, spin-off, tedy odvozené dílo, již známého seriálu Perníkový táta.

O titul nejlepšího komediálního seriálu se utká kriminální komedie Barry, britská Potvora nebo Russian Doll od společnosti Netflix, favority jsou ale již dříve několikrát oceněná Viceprezident(ka) a sitcom Marvelous Mrs. Maisel o ženě, která se v 50. letech rozhodne zasvětit život komedii.

Úspěch v kategorii minisérií zahraniční média předpovídají pětidílnému seriálu Černobyl, proti kterému stojí drama Netflixu When They See Us o pětici mladých Afroameričanů a Hispánců nespravedlivě obviněných ze znásilnění. Mezi dalšími nominovanými jsou Útěk z vězení v Dannemoře nebo thriller Ostré předměty.

Během ceremonie se očekává i definitivní rozloučení s několika oceňovanými televizními pořady. Televize za poslední rok odvysílaly závěrečné série pořadů Hry o trůny, Teorie velkého třesku nebo Viceprezident(ka).