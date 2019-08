Obi-Wana provází Síla. Ewan McGregor se v seriálu vrátí jako mistr Jedi

DALEKÁ, PŘEDALEKÁ GALAXIE Americký herec Ewan McGregor si znovu zahraje Obi-Wana Kenobiho, roli, kterou poprvé ztvárnil již v roce 1999. Chystaný seriál ze světa Star Wars bude exkluzivním titulem chystané služby Disney+. Zatím není jasné, kdy bude mít seriál premiéru.

Mezi dějem třetí epizody Pomsta Sithů a čtvrté epizody Nová naděje se Obi-Wan Kenobi odebere do ústraní. Co se dělo během těch zhruba dvaceti let, kdy se skrýval, aby nakonec našel útočiště na planetě Tatooine, nevíme. Ví to ale scenáristé chystaného seriálu o této ikonické postavě ze světa Star Wars.

Původně se však s příběhem Obi-Wana Kenobiho počítalo jako se samostatným filmem. Stejný osud měl potkat i další postavu, nájemného lovce odměn Boba Fetta. Kasování propadák, jakým byl samostatný film o Hanu Solovi nazvaný Solo: Star Wars Story (2018), příměl společnost Disney změnit plány.



Příběh Obi-Wana Kenobiho se tak dočká pouze seriálového zpracování ekluzivně pro chystanou streamovací službu Disney+, která bude spuštěna 12. listopadu. Příběh Boba Fetta se alespoň částečně promítne do chystaného seriálu The Mandalorian, který se věnuje rase válečníku Mandalorianů, ze které Boba Fett pochází. The Mandalorian režiséra Jona Favreaua (Lví král, Iron Man) má mít premiéru ještě letos souběžně se spuštěním služby Disney+.

Největším tahákem chystaného Obi-Wanova seriálu bude jistě Ewan McGregor v hlavní roli. McGregor si mistra Jedie zahrál poprvé v první epizodě Skrytá hrozba (1999). Roli si zopakoval v druhé epizodě Klony útočí (2002) a třetí Pomsta Sithů (2005). Jeho hlas je slyšet i v sedmé epizodě Síla se probouzí (2015).