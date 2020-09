Objev LN: Kundera nedonášel StB, naznačuje nově nalezený dokument

Praha Dosud neobjevený dokument ze spisu agenta chodce Miroslava Dvořáčka, kterého měl údajně udat Milan Kundera, dokazuje, že spisovatel, tehdy kolejní důvěrník v Praze na Letné, pouze podal na tehdejším Obvodním velitelství národní bezpečnosti v Praze 6 oznámení týkající se kufru, který se tam objevil a v němž mohly být důkazy kriminální činnosti.

Z tohoto původního záznamu ze zatčení vyplývá, že na Miroslava Dvořáčka jako na vojenského zběha, který ilegálně odešel do západního Německa, upozornila SNB Iva Militká, v jejímž pokoji na koleji si Dvořáček kufr uschoval. Na základě jejího oznámení příslušníci SNB Dvořáčka zatkli ze státně bezpečnostních důvodů.

Poté co byl Milan Kundera před dvanácti lety označen v Respektu za udavače, veřejné mínění se rozdělilo a nejenom lidé Kunderovi blízcí o tomto tvrzení pochybovali. Fakta byla neprůkazná, účelově seskládaná, patřičně citově podbarvená a chyběl zásadní dokument, který by mohl obvinění jednoznačně podpořit.

Jan Kratochvil (bratr spisovatele Jiřího a fotografa Jefa, syn odbojáře a spisovatele Josefa Kratochvila), jehož rodina má v boji proti totalitám pohnutou historii, se stále pokoušel najít další dokumenty, které by záležitost objasnily. A to i proto, že měl svědectví svého otce, který byl rovněž agent chodec a s Dvořáčkem se v inkriminované době stýkal a později také od něj vězeňskými kanály dostal zprávu, že jej udala žena.

Kratochvilovi se podařilo zjistit, že v Archivu bezpečnostních složek jsou k dispozici (pod signaturou V-2051 MV) podklady k trestnímu řízení z roku 1950, které souviselo s činností agenta chodce Miroslava Dvořáčka a jeho zatčením na pokoji Ivy Militké na studentských kolejích v Praze na Letné. Součástí materiálů je záznam ze zatčení 14.3. 1950, který sepsali příslušníci Obvodního velitelství národní bezpečnosti (OVNB) odd. II Praha 6. A tento zřejmé úplně první záznam celé záležitosti pravděpodobně neměli autoři textu z Respektu k dispozici.

První záznam ze zatčení Miroslava Dvořáčka Obvodním velitelstvím národní bezpečnosti v Praze 6 ze 14. 3. 1950.

Svou argumentaci založili na osobním svědectví Ivy Militké a na blíže neoznačeném policejním zápisu (v textu je uvedeno jen jednací číslo 624/1950), který je zjevně zkompilovaný z předchozích záznamů. Tento dokument vyhotovil někdo jiný (mohla to být StB) a autoři po původním záznamu již nepátrali.

Podezřelý kufr

Z něho ovšem lze vyčíst, že student Milan Kundera oznámil orgánům veřejné, nikoliv státní bezpečnosti, že „jistý“ Miroslav Dvořáček si uschoval kufr na pokoji u studentky Militké. Učinil tak na popud studenta Miroslava Dlaska, kterému to sdělila Militká. Obsah kufru byl prověřován spíše s podezřením na ukrývání předmětů pocházejících z trestné činnosti a Kundera byl tehdy ve funkci kolejního důvěrníka.

Na možné kriminální souvislosti celé kauzy upozornil již v roce 2008 bývalý kriminalista Alois Pašek, který se na přelomu let 1949 a 1950 podílel na vyšetřování případu vrahů divadelního ředitele Bejšovce-Kotnovského. Stopy jejich společníka přivedly kriminálku na pražskou kolej Letná, kde občas přespával a schovával si kradené věci. Nově nalezený záznam dokládá, že k identifikaci Dvořáčka vedlo až prohlášení Militké.

Obsah kufru totiž byl nezávadný a v této chvíli ani jméno vlastníka nemohlo vést k jeho zatčení. Na místo se vydali vrchní nadstrážmistr Rosický a strážmistr Hanton a v kufru našli dva klobouky, dva páry rukavic, dvoje sluneční brýle a krabičku krému. Jak zápis dál dokládá, pátrání po Dvořáčkovi jasně odstartovalo až prohlášení přítomné Militké, která do záznamu uvedla, že „Dvořáček měl udánlivě sběhnouti z vojny a snad měl být od jara minulého roku v Německu, kam ilegálně odešel“.

Teprve po tomto upozornění, a když policie následně nahlédla do knihy pátrání, bylo zjištěno, že „týž jest hledán Krajským velitelstvím národní bezpečnosti (KVNB) odd. IV v Plzni pod č.e. 2434/49-IV k zatčení“.

Jedna ze stránek obsáhlého spisu Miroslava Dvořáčka v Archivu bezpečnostních složek.

Na základě toho zjištění, uvádí se ve zprávě, „zůstali výše uvedení orgánové ve studentském pokoji střežit“ a kolem 20. hodiny se Dvořáček dostavil a byl zatčen ze státně bezpečnostního důvodu. Přesto Iva Militká ještě v roce 2009 uvedla pro Lidové noviny toto prohlášení: „Může se o mně říkat, že jsem blbá, že jsem byla úplně pitomá. To všechno beru, to je pravda. Já jsem to vlastně všechno způsobila. Absolutně je ale nemožné, že bych to pověděla esenbákům,“ tvrdila.

Přesvědčením komunistka

Účast Militké na zatčení Miroslava Dvořáčka přesvědčivě doplňuje Zápis o výpovědi sepsaný na Krajském velitelství státní bezpečnosti v Praze (č.j.: A-18599/28490/50 ze dne 29.3.1950). Zde Dvořáček vypověděl, že Militká se ihned po setkání dozvěděla, že „přešel ilegálně do ČSR z Německa“, a dotazovala se ho, „co dělá v Praze“, a později „co v Praze chce“. Sdělila mu, že je „přesvědčením komunistka“, a aby ho uklidnila, dodala, „že to nebere tak politicky a že se mnou jedná jako se svým starým kamarádem“. Než se rozešli, řekla, „že půjde na oběd“.

Od té chvíle měla čas, aby se setkala se svým důvěrným přítelem Miroslavem Dlaskem a pověděla mu o svém náhodném setkání s Dvořáčkem. Zdá se, že Militká před Dvořáčkem své postoje bagatelizovala anebo si uvědomila následky své zvědavosti a z obavy o vlastní osobu mohla prostřednictvím Dlaska využít Milana Kunderu jako funkcionáře kolejí k podání oznámení orgánům bezpečnosti. Iniciativu mohl převzít i Dlask z důvodu ochrany Militké.

Oba dva Kunderu dostali do velikého tlaku, protože musel reagovat a každá reakce byla kontroverzní. K tomu je třeba doplnit, že ani jeden ze jmenovaných není evidovaný v seznamu tajných spolupracovníků StB, který zveřejnilo Ministerstvo vnitra, odbor archivní a spisové služby v roce 2003.

Nejasnosti zůstávají

Dvořáčkovo zatčení bylo nejspíš důsledkem lidského selhání všech zúčastněných, i když v různé míře a odlišnou motivací. Kunderova účast ale stále zůstává sporná, například spisovatel Milan Uhde se stále zabývá pochybnostmi, zda se skutečně dostavil na služebnu SNB. „Pokud je mi známo, nikde tam není jeho vlastnoruční podpis ani číslo občanského průkazu, což je přinejmenším podivné,“ říká.

I tak je nutné si uvědomit, že Kundera plnil povinnosti kolejního funkcionáře, neboť na kolejích byla výzva, aby studenti pomohli vypátrat zloděje a přispět k vyřešení kriminálního případu. Známým praktikám režimu, notabene StB, neodpovídá ani to, jak se s aktéry dál zacházelo. Například je zvláštní, že Iva Militká nebyla podrobená žádnému výslechu, ani ji nikdo nevyzval, aby podala vysvětlení, i když agentovi Dvořáčkovi poskytla svůj pokoj k uložení kufru a přenocování.

Kromě jejího prohlášení, které je zapsáno v záznamu ze zatčení, není zřejmě založen žádný další dokument ohledně prověřování jejích kontaktů s Dvořáčkem, nebo nebyl dosud nalezen. Z toho by bylo možné usuzovat, že účast Militké na případu byla primární a nejvýznamnější. Je také těžké pochopit, že by Kundera po iniciativním udání Dvořáčka zcela unikl další pozornosti StB, ta by ho v takovém případě minimálně začala rozpracovávat.