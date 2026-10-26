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Obraz Františka Kupky se vydražil za 217 milionů. Překonal dosavadní rekord

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  20:49aktualizováno  20:49
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Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor se prodal v pařížské aukci za...

Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor se prodal v pařížské aukci za rekordních 8,99 mil. eur (217 mil. Kč). | foto: Sotheby’s

Amorfa. Dvojbarevná fuga, 1912, olej, plátno, 211 x 220 cm, Národní galerie...
Tryskání II (Víření), 1923, olej, plátno, 121 x 83 cm, Národní galerie Praha (Z...
57 422 500 Kč. František Kupka: Tvar modré (1913)
František Kupka: Plochy příčné II
9 fotografií
Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor se prodal v pařížské aukční síni Sotheby´s za rekordních 8,99 mil. eur (217 mil. Kč) včetně provize. Jde o nejvyšší částku, jaká kdy byla za dílo tohoto českého malíře v aukci v zahraničí zaplacena.

O aukci informovaly Novinky.cz a Art+.

Olej na plátně patří k experimentálním dílům z klíčového období malířovy tvorby, kdy se odkláněl od zobrazování vnější reality a hledal nové vztahy mezi barvou, tvarem a rytmem.

Podle aukční síně ukazuje jeho osobitý přístup k abstrakci a patří k jeho formálně nejodvážnějším kompozicím.

Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor se prodal v pařížské aukci za rekordních 8,99 mil. eur (217 mil. Kč).
Amorfa. Dvojbarevná fuga, 1912, olej, plátno, 211 x 220 cm, Národní galerie Praha (Z výstavy František Kupka, 1871-1957)
Tryskání II (Víření), 1923, olej, plátno, 121 x 83 cm, Národní galerie Praha (Z výstavy František Kupka 1871-1957)
57 422 500 Kč. František Kupka: Tvar modré (1913)
9 fotografií

Podle katalogu Sotheby’s obraz původně nesl název Raisons graphiques a jeho první podoba je doložena v roce 1913. Malíř kompozici později zásadně přepracoval, zjednodušil barevné tvary a rozšířil prázdný prostor uprostřed plátna.

František Kupka

Narodil se v roce 1871 ve východních Čechách,. Studoval v Praze a ve Vídni a v roce 1896 se přestěhoval do Paříže.

Spolu s Vasilijem Kandinským a Kazimirem Malevičem patří k průkopníkům abstraktního umění.

Jeho tvorbu ovlivnil zájem o vztah barvy a formy, duchovní směry i dobové vědecké a technologické poznatky.

Sám se označoval za „barevného symfonika“ a barvy spojoval s konkrétními emocemi.

Kontrast mezi barevnými útvary a bílým pozadím vytváří optickou iluzi hloubky, dodává obrazu dojem pohybu a působí na diváka odstředivou silou, popsala aukční síň.

Dílo má za sebou má bohatou výstavní historii. V Praze se obraz objevil na autorově přehlídce v Mánesu v roce 1946, a poté byl mnohokrát vystavován v zahraničí.

Jeho cena se dostala na horní hranici odhadu aukční síně. Ten činil šest až osm milionů eur bez provize.

Dosavadní rekord držel Kupkův obraz Tryskání II z let 1922 až 1923, který se v Londýně v roce 2021 prodal za 7,55 milionu liber (tenkrát zhruba 230,8 milionu Kč).

Tehdy to odpovídalo částce 8,81 milionu eur. Přestože se prodej v korunách jeví jako vyšší, rozdíl je způsoben odlišným kurzem měn.

Kupka v Česku

V Česku má významnou sbírku Kupkových děl pražské Museum Kampa. Jeho zakladatelka Meda Mládková byla s Kupkou v osobním kontaktu.

Ve sbírce má dvě stovky jeho děl včetně obrazu Amorfa - Teplá chromatika, který spolu s Amorfou - Dvoubarevnou fugou Kupka vystavil na dalším z pařížských salonů v roce 1912.

Na českém aukčním trhu zůstává Kupkovým rekordem dílo Početí, které se v dubnu 2024 prodalo v aukční síni Adolf Loos Apartment and Gallery za 126,5 milionu korun včetně provize.

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