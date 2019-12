Obraz Mona Lisa od Karla Gotta se na aukci v Žofíně vydražil za více než 2 miliony korun

Karel Gott jako malíř Jako malíř budil úspěšný zpěvák Karel Gott pozornost od začátku 90. let, když omezil hudební kariéru a začal se více věnovat malování. Samostatně vystavoval několikrát v Česku i v řadě evropských měst, například v Berlíně, Kolíně nad Rýnem a Moskvě. Říkal, že malování je pro něj způsobem odpočinku a hledáním klidu.

Malířem chtěl být plzeňský rodák Gott (1939) od malička. První paletu dostal jako osmiletý a už ve svých deseti letech poprvé vytvořil obraz olejem. Až daleko později se začal věnovat zpěvu.

"Malířem jsem chtěl být za každou cenu. Když jsem neudělal zkoušky, splnilo se přání mého otce, abych se dal na řemeslo a věnoval se technice," uvedl před časem Gott, který se podle svých slov nepokládal za významného malíře, ale zato za věrohodného výtvarníka a autodidakta.

"Vzpomínám na svého kantora ze základní školy pana Kuhna. Sám byl výtvarník, maloval olejem a fandil mi. On mi umožnil, abych chodil do ateliérů akademických malířů dívat se jim přes rameno. Tu možnost hned tak každý žák nemá, zvláště ne na základní škole," řekl Gott ČTK. Oblíbený učitel ho připravil i na zkoušky na výtvarnou akademii, které však neudělal. "Dnes jsem svobodný malíř, který se živí muzikou. K malování se uchyluji v případě, když mám pocit vyjádřit se jinak než zpěvem," uvedl Gott v rozhovoru v roce 2005.

Gott namaloval několik desítek pláten. O svém koníčku vydal v roce 2001 knihu Obrazy aneb Proč je pro mě důležité malovat.

Svá díla Gott často rozdával přátelům, některá ale i prodal, a to i do zahraničí, například jeho obraz Nadšený Pavarotti v Lucerně je v soukromé sbírce ve Frankfurtu. Tvořil i pro charitu, například své ztvárnění Tří mušketýrů věnoval do aukce, jejíž výtěžek získaly fond dětské onkologie Krtek a nadační fond Diamant dětem. Dílo nazvané Jen pěkně každý za sebe! mělo vyvolávací cenu 300 000 korun a vydražilo se za trojnásobek.

K mnohým Gottovým obrazům se vážou zajímavé příběhy. Například plátno s názvem Dva nula z roku 1993 vzniklo v Dánsku v době, kdy země slavila vítězství nad Německem na evropském fotbalovém šampionátu 2:0. "Nakonec z obrazu vyrobili pohlednici a s velkým úspěchem prodávali. Výtěžek šel na dobročinné účely," řekl k tomu Gott.

Dosavadní aukční rekord za Gottův obraz byl 1,4 milionu korun včetně aukční přirážky, za které loni Galerie Kodl vydražila dílo s názvem Oldřich Nový a Anny Ondráková, olej na plátně z roku 2004, na kterém zpěvák zachytil dvě prvorepublikové filmové hvězdy. Vyvolávací cena byla 250 000 korun.

V rozhovoru pro Deník.cz galerista Martin Kodl, který je jedním z největších znalců Gottových obrazů, letos v říjnu na otázku jak kvalitu Gottových obrazů hodnotí odborníci odpověděl: "Jeho pěvecký talent byl nesrovnatelně vyšší než malířský, byl to ovšem vášnivý malíř s vlastním výtvarným projevem. Myslím, že maloval především pro radost svou, své rodiny a přátel."