Obraz od Winstona Churchilla zbořil aukční rekord. Patřil i Angelině Jolieové

LONDÝN Obraz namalovaný bývalým britským ministerským předsedou se v aukci vydražil za 11,5 milionů dolarů (zhruba 250 milionů korun). Jde o Churchillův aukční rekord. Plátno se známou marockou mešitou vlastnili prezident Roosevelt nebo herečka Angelina Jolieová.

Obraz Věž mešity Kutubíja je plný teplých barev a marrakéšské poetiky, Churchillova oblíbeného objektu na malování. Objekt do aukce dala ze své sbírky přímo Angelina Jolieová.

„Churchill Marrakéš poprvé navštívil v roce 1935 a hned se zamiloval do hry světel, kterou je tam možno spatřit,“ sdělil novinářům Nick Orchard, kurátor londýnské aukční síně Christie´s. „Měl pocit, že jeho obrazy Maroka patřily mezi to nejlepší, co kdy namaloval,“ dodal.



Odhadovalo se, že obraz v aukci vynese okolo 3,5 milionů dolarů (76 milionů korun), ale nakonec tuto částku třikrát překročil. Předchozí Churchillův aukční rekord pochází z ruku 2014, kdy se jeden z jeho obrazů prodal za 2,7 milionů dolarů (téměř 59 milionů korun).

Churchill obraz daroval americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi. Od jeho potomků se pak dostal do soukromých rukou. Podle dostupných informací plátno zakoupil Brad Pitt pro svou tehdejší manželku Angelinu Jolieovou jako dar v roce 2011. Herečce zůstalo i po rozvodu v roce 2016.

Mělo by se mimochodem jednat i o jediný obraz, který Churchill namaloval ve válečných létech 1939 až 1945. Jinak byl ale bývalý ministerský předseda plodným malířem - během svého života měl vytvořít více než 500 obrazů.