Fotografii malé Yanely Sanchesové fotograf pořídil v polovině června v Texasu na hranicích USA s Mexikem v době “nulové tolerance” pro nelegální přistěhovalce. Každý, kdo byl při přechodu hranice zadržen, mohl být trestně stíhán. V důsledku to znamenalo, že rodiče, kteří byli celní správou odvezeni do zajišťovacích zařízení, byli odděleni od svých dětí a neměli žádné informace, co se s jejich dětmi stalo. Absolutní vítěz kategorie fotografie roku. První místo v kategorii Aktuality.

Autor: John Moore