OBRAZEM: Muž mnoha tváři. De Nira filmaři během let digitálně omladili i nechali zestárnout

LOS ANGELES Robert De Niro si zahrál za svůj život ve dvou výpravných gangsterských filmech - Tenkrát v Americe (1982) a čerstvě v Irčanovi (2019) Martina Scorseseho. Oba filmy mapují život mafiána v podstatě od kolébky do hrobu. Aby vyhověli potřebám natáčení, museli filmaři herce někdy omlazovat, jindy pak nechat zestárnout. Snímek Irčan měl premiéru 27. listopadu.

Ve filmu Tenkrát v Americe režiséra Sergia Leoneho z roku 1984 hraje Robert De Niro gangstera Davida „Noodlese“ Aaronsona. Jedna z nejslavnějších světových gangsterek podobně jako v případě Irčana mapuje celý Noodlesův život. Začíná v době, kdy je chlapcovi 14 - 15 let (v těchto scénách postavu hraje ještě Scott Tiller). Když se ale po dvanácti letech dostává Noodles z vězení, kde pykal za vraždu, spatří divák již známou De Nirovu tvář. Počítejme, že je té době je Noodlesovi okolo 27 let. Robertu De Nirovi bylo v době natáčení 41 let.

Mladý Noodles.



Závěrečná část filmu se odehárá v v roce 1968. V té době je postavě přes šedesát let a filmaři museli De Nira make-upem nechat zestárnout. Paradoxně i starý Noodles byl o něco málo mladší, než je sám třiasedmdesátiletý De Niro dnes.

Starý Noodles.



Jeden z letošních nejočekávanějších snímků Irčan režiséra Martina Scorseseho obsadil Roberta De Nira do role mafiána Franka Sheerana. Snímek se, jak již bylo řečeno, zaobírá celým jeho životem.

Film například zobrazuje dobu, kdy Sheeran bojoval v druhé světové válce a podílel se na Amerických krutostech v Itálii. V té době byl mladíkem, kterému bylo jen něco málo přes dvacet let. I v tomto případě jej hraje Robert De Niro, akorát je počítačem znatelně omlazený.

Mladý Frank Sheeran.

Digitální omlazení se nesetkalo s úplně kladným přijetím na sociálních sítích. „Upřímně jsem si původně myslel, že ty obrázky omlazeného Roberta De Nira jsou scény z nějaké hodně špatné videohry,“ myslí si publicista Dan Hassler-Forest. „Vím, že je na světě mnoho jiných problémů, kvůli nimž bych měl v noci nespat, ale stejně se nepřiměřeně obávám omlazení Roberta De Nira v Irčanovi,“ napsal na sociální síť Twitter hudební editor Nathan Weinbender.

De Niro byl omlazen i pro Sheerana ve středním až postarším věku. Rozdíl pochopitelně není zdaleka tak dramatický.

Postarší Frank Sheeran.