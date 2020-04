OBRAZEM: Virus jako umění. Trafačka chystá první karanténní výstavu

PRAHA Existují výstavy sólové a skupinové, putovní i “site specific” navržené přímo pro konkrétní galerie. Teď se k nim přidá i výstava karanténní. Jedna taková začne dnes v sedm večer v pražské Trafo Gallery. Jmenovat se bude KarARTena, představí 19 umělců a vernisáž se odehraje online na Facebooku.

Výstavu si budou moci lidé prohlédnout pomocí 3D modelu. “Z mobilu, tabletu nebo počítače si budete moci fyzicky projít stěnu po stěně, dílo po díle, některé si i přiblížit přes celý monitor,” vysvětluje kurátorka výstavy Blanka Čermáková.

K vidění tu bude například obraz Pandemie Josefíny Jonášové s desítkami černobílých pand, plátno s chirurgem s rouškou přes ústa od Pasty Onera, laboratoř Michala Cimaly, zdravotní sestřičku Martina Krajce nebo zelený virus covid-19 Jana Kalába, který má na svých tykadlech místo růžových bobulek kruhovité “trubky”. Některé obrazy vznikly přímo pro tuto výstavu, jiné jsou staršího data, ale tematicky se alespoň z části dotýkají současné pandemie. Ani počet vystavujících není náhoda – číslovka 19 odkazuje ke covidu-19.

Kromě zmiňovaných umělců se KarARTeny účastní Jan Gemrot, Jakub Janovský, Alžběta Josefy, Jakub Nepraš, Matěj Olmer, Jakub Roztočil, Magdalena Roztočilová, Martin Salajka, Lu JinDrak Skřivánková, Ira Svobodová, Michal Škapa, Zdeněk Trs a Jan Vytiska. “Jsou to lidé, kteří buď s námi fungují od začátku Trafačky, nebo to jsou umělci, kteří zareagovali na naši výzvu,” líčí Čermáková, která zároveň na dnešní vernisáži vystoupí ve dvojjediné roli. Spolu s Jakubem Neprašem natočili video, kde bude kurátorka naklonovaná do zhruba padesáti kopií a zahajovat výstavu tam bude sama před sebou coby publikem. KarARTenu spolu s Blankou Čermákovou připravili Michal Cimala, Jan Kaláb a Jakub Nepraš.