Odborné hudební ceny Vinyla a Apollo znají své nominace. Šanci má i Mišík

Převážně hudebníci a kapely mladší generace jsou nominováni na dvě hudební ceny, které udělují čeští hudební publicisté a kritici. Letos se v cenách Apollo mezi "omladinu" ovšem vklínil se svým skvělým novým albem Jednou tě potkám i rockový veterán Vladimír Mišík. Naději získat obě ceny má zpěvačka Margo.

Dnes oznámila nominace Vinyla, cena, vyhrazená víceméně alternativní a progresivní hudbě. V kategorii Deska roku jsou letos nominována čtyři alba. Na ocenění aspirují aktuální nahrávky stálic domácí scény B4 a projektu Rouilleux hudebníka Luboše Rezka, ale také sólový debut zpěvačky Palmy a prvotina Anety Martínkové působící pod jménem Margo.

Ta, společně s kapelami Metastavy a P/\ST figuruje rovněž mezi nominovanými na Objev roku. V kategorii Počin roku byly nominovány aktivity klubu Punctum, album Wabi Experience a kompilace No~one Is an Island od audiovizuálního kolektivu BCAA. Slavnostní vyhlášení cen proběhne 26. února 2020 v pražském Lucerna Music Baru.

V ceně Apollo se vyhlašuje vítěz pouze jediné kategorie, a to Deska roku. Široké kolegium odborníků nominovalo do nejužšího výběru tato alba: Vojtěch Dyk: D.Y.K., Hugo Toxxx: 1000, Khoiba: Khoiba, Margo: First I Thought Everyone’s Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared - All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I’ve Learnt, Vladimír Mišík: Jednou tě potkám, Vypsaná fiXa: Kvalita a Zvíře jménem Podzim: Září.

Absolutní vítěz ceny Apollo 2019 bude vybrán na neveřejné schůzi na konci února 2020 úzkou porotou deseti odborníků. Cena Apollo 2019 bude předána během slavnostního večera 4. března 2020 v pražském klubu Roxy.