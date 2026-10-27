Vládní koalici vyzývají, aby dosavadní zákon o financování veřejnoprávních médií ponechala, nebo začala projednávat nový. „A to na základě širokého konsenzu všech parlamentních stran, panelu odborníků a zaměstnanců dotčených organizací,“ uvedli. Ten současný podle nich ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií a umožňuje aktuální vládě uplatňovat přímý vliv na jejich fungování.
„Požadujeme také okamžité odstoupení ministra kultury ČR Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí Barbory Šťastné,“ zní v prohlášení.
„Herecká asociace plně podporuje požadavky členů činohry ND a jejich vyhlášení stávkové pohotovosti,“ uvedl prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.
Herci v prohlášení zveřejněném ihned po skončení úterního představení Hamlet v Národním divadle uvedli, že chtějí také okamžité zastavení zásahů do grantové a dotační politiky ministerstva kultury a zasahování do činnosti jeho odborných komisí. Jedním z dalších požadavků je zastavení snah proměnit Státní fond audiovize a oslabit systém podpory české audiovizuální tvorby.
„Dále požadujeme zastavení nepovedeného výběrového řízení na nového ředitele nebo novou ředitelku Národní galerie Praha a zajištění transparentního a odborného výběru. Chceme také stažení nového návrhu Státní kulturní politiky, připraveného bez řádného zapojení odborné veřejnosti, a zahájení implementace původně schválené Státní kulturní politiky 2026–2030+,“ uvedli v prohlášení.
„My, členové Činohry Národního divadla, připojujeme se k výzvě pobouřených studentek a studentů a vstupujeme do stávkové pohotovosti. Stejně jako oni jsme znepokojeni aktuálním politickým vývojem, který vyvrcholil sobotním schvalováním návrhu zákona o médiích veřejné služby do druhého čtení ve 4:36 ráno,“ uvedli odbory Činohry ND.
„Jsme součástí jedné kultury: patří do ní Národní divadlo, stejně jako soubor nezávislé scény, literární časopis nebo umělecká škola. Jedni bez druhých nemůžeme existovat. Tvoříme systém. Pokud bude zničena jedna jeho část, poškodí to i celek,“ uvedli.
Dokud podle nich nebudou požadavky splněny, zůstanou ve stávkové pohotovosti. „Jsme také připraveni náš protest zintenzivnit,“ dodali. Zároveň vyzvali, aby se ke stávce připojili i další lidé na pracovištích.
Ministerstvo kultury v čele s Klempířem dlouhodobě čelí kritice kulturní obce i veřejnosti. Asociace nezávislých divadel již dřív kritizovala kroky ministerstva, například novou Státní kulturní politiku nebo nové dotační podmínky, které omezují politická vystoupení na podpořených kulturních akcích.
Na změny podmínek dotačních řízení nedávno poukázalo i několik profesních organizací v kultuře. Vyvolávají podle nich obavy o svobodu tvorby. Pochybnosti provázejí mimo jiné i výběrové řízení na ředitele NG, které bylo jednou zrušeno. Již dříve byl Klempíř opakovaně kritizován na demonstracích. Sám ministr pochybení opakovaně odmítl.
Kvůli projednávané novele vyhlásili pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Ve stávkové pohotovosti je několik vysokých škol. Studenti dnes protestovali na řadě míst po celé ČR. V neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci.
Vládní tábor s kritikou nesouhlasí. Podle Babiše získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost. Klempíř financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení.
Ministerstvo kultury v čele s Klempířem dlouhodobě čelí kritice kulturní obce i veřejnosti. Asociace nezávislých divadel již dřív kritizovala kroky ministerstva, například novou Státní kulturní politiku nebo nové dotační podmínky, které omezují politická vystoupení na podpořených kulturních akcích.
Na změny podmínek dotačních řízení nedávno poukázalo i několik profesních organizací v kultuře. Vyvolávají podle nich obavy o svobodu tvorby. Pochybnosti provázejí mimo jiné i výběrové řízení na ředitele NG, které bylo jednou zrušeno. Již dříve byl Klempíř opakovaně kritizován na demonstracích. Sám ministr pochybení opakovaně odmítl.