Vize bez kompromisů aneb proč by antický epos Odyssea mohl být filmovou událostí desetiletí

Recenze   13:30
Kinematografie v posledních letech prochází složitým obdobím a diváci si stále častěji kladou otázku, zda má smysl opouštět pohodlí obývacího pokoje a platit za lístek do kina. Odpověď na tuto otázku byla nyní mohla přijít v podobě monumentálního projektu režiséra Christophera Nolana.
Film Odyssea.

Film Odyssea. | foto: Universal Pictures

Film Odyssea.
Film Odyssea.
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea
Snímek filmu Odyssea
9 fotografií

Ten je známý svou neústupností a odporem k streamovacím platformám, takže se rozhodl oživit jeden z nejstarších příběhů lidstva. Jeho zpracování Homérovy Odyssey není jen dalším historickým filmem v řadě, ale technickou a uměleckou revolucí, která bere boj za zachování klasického filmového zážitku smrtelně vážně.

Na klasický lístek zapomeňte, IMAX je nutností

Základem vyprávění zůstává tragický a hrdinský osud ithackého krále Odyssea. Po skončení krvavé trojské války se panovník vydává na cestu zpět ke své rodině, ale osud mu do cesty staví překážky, které přesahují lidské chápání. Deset let bloudění po mořích plného soubojů s mýtickými nestvůrami, hněvu olympských bohů i odolávání magickým svodům zná lidstvo již stovky let. Christopher Nolan však slibuje, že se nespokojí s pouhou kostýmní přehlídkou. Jeho cílem je proniknout hluboko do nitra muže, který bojuje s vlastní samotou a ztrátou identity uprostřed nekonečného oceánu.

To, co činí tento snímek naprosto výjimečným, je způsob jeho pořízení. Zatímco většina současné produkce spoléhá na digitální triky a zelená plátna, zde se sází na absolutní autenticitu. Celý film byl natočen výhradně na kamery nejvyššího možného formátu IMAX. Dosud bylo technicky téměř nemožné točit tímto způsobem dialogové scény, protože obrovské stroje vydávají hluk srovnatelný s kuchyňským robotem v plném provozu. Štáb však vyvinul speciální odhlučňovací kryty a zrcadlové systémy, které umožnily zachytit i ty nejjemnější herecké nuance a šepot přímo na velkoformátový negativ. Díky tomu divák uvidí každý detail tváře a uslyší čistý zvuk i v momentech maximální intimity.

Hvězdné i kontroverzní herecké obsazené

Herecké obsazení je kapitolou samo o sobě. Hlavní hrdina v podání Matta Damona prošel extrémní fyzickou proměnou. Herec se musel vyrovnat s náročným tréninkem i přísným režimem, aby jeho podoba odpovídala muži zocelenému lety válek a strádání. Absence umělých náhrad a paruk jen podtrhuje režisérův smysl pro realismus. Vedle něj se představí Anne Hathaway jako trpělivá a věrná manželka Pénelope a Tom Holland v roli dospívajícího Odysseaova syna Telemacha. Dynamiku příběhu doplňují další zvučná jména, která zaručují, že každá postava, od božstev po zrádné nápadníky, bude mít svou váhu a charisma. Ostatně posuďte sami – na plátně se objeví Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Joe Bernthal a mnoho dalších.

Minisérie Monyová dokazuje, jak křehká je lidská bytost v rukách manipulativního predátora

Kolem Odyssey se však ještě před premiérou strhla bouřlivá diskuse, kterou nevyvolalo nic jiného než obsazení role Heleny Trojské. Volba herečky tmavé pleti Lupity Nyong’o rozdělila veřejnost i internetové osobnosti na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco někteří mluví o nevhodném upravování „historie“, jiní vyzdvihují uměleckou svobodu. Pro autora filmu je však podstatná pouze jeho vlastní tvůrčí představa, které se drží bez ohledu na tlaky sociálních sítí nebo názory technologických magnátů. Tato kontroverze jen přilila olej do ohně zvědavosti a udělala ze snímku nejdiskutovanější téma roku.

Dechberoucí vizuál

Vizuální stránku doplňuje moderní hudební doprovod, který kombinuje orchestrální hloubku s prvky současné populární hudby. Spojení antického mýtu a progresivního zvuku naznačuje, že nepůjde o nudnou učebnici dějepisu, ale o živé a dravé dílo. Natáčení probíhalo na skutečných, často velmi těžko dostupných místech, která svou syrovou krásou berou dech. Herci sami přiznávají, že práce v takových podmínkách byla drsná, ale výsledek je díky tomu nesrovnatelný s čímkoliv, co vzniká v pohodlí ateliérů.

Návštěva kina se v tomto případě stává nutností. Pokud Christopher Nolan nezklame (což se zatím nestalo), půjde v případě Odyssey o zážitek, který v plném rozsahu vynikne pouze na obřím plátně, ideálně v sálech s nejvyšší technickou specifikací. Neboť pouze tam vynikne mistrovství filmového řemesla. Velké příběhy stále potřebují velká plátna a Nolan a jeho tým jsou odhodlaní vám to dokázat všemi možnými a poctivými způsoby.

Film Odyssea.

