Ohnivému pasu doble chybělo napětí. Ve StarDance dotančil Adam Mišík

PRAHA Slowfox a paso doble. Třetí vyřazovací večer populární soutěže se vyznačoval přísnými verdikty poroty a nízkým bodovým ohodnocením. Soutěž opustil benjamínek Adam Mišík se svou partnerkou Kateřinou Krakowkovou. To i přesto, že nejhorší výkon nepředvedli.

Nejlepší hodnocení poroty si tento týden vysloužil olympionik David Svoboda. Jeho paso doble mělo podle porotkyně Tatiany Drexler vše a vytančil si 37 bodů. Svoboda nicméně zatím v průběhu soutěže podává vždy vyrovnané a výborné výkony. Skvělý tanec předvedl také herec a bavič Richard Genzer, který se do svého paso doble skutečně „opřel“. „Richarde, vy povstáváte jako Fénix z tanečního popela,“ nevěřil svým očím porotce Zdeněk Chlopčík.

Nejhorší výkon podala dvojice Dalibor Gondík a Alice Stodůlková. Jejich paso doble mělo připomínat „boj dvou gangů v příšeří někde vedle popelnic,”jak to popsal Zdeněk Chlopčík. Špatné hodnocení si odnesly také dvojice Pavly Tomicové s Markem Dědíkem a Adama Mišíka s Kateřinou Krakowkovou. Mišíkovo paso doble si i přes pochvalný komentář od porotce Václava Kuneše odneslo jen 25 bodů. Diváci pak svým hlasováním mladého herce a zpěváka poslali domů. „Bylo to strašně krásné období a jsem rád, že jsem se naučil spoustu věcí. Budu na to vzpomínat do konce života,“poděkoval při loučení Mišík. Stal se třetím odpadlíkem vedle Daniely Šinkorové a Moniky Bagárové.

Na konci večera čekalo diváky ještě jedno překvapení - soutěžící se rozdělili na dvě skupiny, oblékli kroje a utkali se v národním českém tanci, skotačivé polce.