Ohrožuje Toy Story děti? Z obchodů musela zmizet oblíbená plyšová hračka

LOS ANGELES Jednou z hlavních postav nového Toy Story 4: Příběh hraček, je postavička Vidlík (Forky). Právě jeho plyšová podobu, která byla u dětí velmi oblíbená, musela být z hračkářství stažena. Dětem hrozilo nebezpečí udušení. V Čechách se inkriminovaná hračka zatím neprodává. Poslední Příběh hraček zatím stále sbírá výborné recenze. Do českých kin zamíří 8. srpna.

Hrdinové Woody a Buzz Rakeťák se v novém příběhu vydávají nalézt ztraceného Vidlíka. Ten je oblíbenou hračkou holčičky Bonnie, která jeho ztrátu oplakává. Vidlík ale není tak úplně tradiční hračka. Jak jeho jméno napovídá, je to pouhá plastová vidlička. Má nalepené oči, pusu i ruce. Možná ale právě díky svému netradičnímu charakteru uspěl u dětských diváků, kteří si jeho plyšovou podobu hojně odnášejí z obchodů. Této hračky už se prodalo přes 80 tisíc kusů

Problém nastal ve chvíli, kdy pověřená organizace kontrolující zdravotní nezávadnost výrobků (U.S. Consumer Product Safety Commission) zjistila, že plyšové hračce odpadávají plastové oči. Ty pro malé děti představují bezpečnostní riziko. „Rodiče by měli okamžitě hračku dětem vzít a vrátit ji do obchodu, kde ji kupovali,“zní oficiální prohlášení.

Celá záležitost má ale i jedno tradičně morbidní hledisko. Z hraček, které jsou stahovány z oběhu, se většinou s odstupem několika let stávají cenné sběratelské kousky. Potká takový osud i plyšového Vidlíka?