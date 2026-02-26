V 52 letech zemřel Oliver „Power“ Grant. Stál za založením Wu-Tang-Clanu

  14:32aktualizováno  14:32
V pondělí 23. února zemřel Oliver „Power“ Grant. Ačkoliv sám aktivně nerapoval, stál za založením hiphopové skupiny Wu-Tang-Clan, proslavil se vlastním módním brandem, zahrál si na plátně a dokonce produkoval hru pro herní konzoli. O jeho úmrtí informoval magazín Rolling Stone, podrobnosti ale neuvedl.
Oliver „Power“ Grant (vlevo) se účastní premiéry seriálu „Wu-Tang: An American Saga“ od Hulu. (4. září 2019) | foto: Profimedia.cz

Sám nepůsobil v hiphopovém světě jako raper, ale ze zákulisí se postaral o vybudování základů žánru. Jeho přínos oceňovali umělci i nadšenci. Oliver „Power“ (Síla, pozn. red.) Grant se narodil 3. listopadu 1973 na Jamajce, dětství ale strávil ve státě New York na Staten Islandu.

Zde potkal budoucí členy skupiny Wu-Tang-Clan, kterým v začátcích výrazně pomohl. Finančně podpořil jejich první nahrávky a především průlomovou skladbu Protect Ya Neck. Jako producent se zasadil o debutové album Enter the Wu-Tang (36 Chambers) v roce 1993.

V roce 1995 založil vlastní značku jménem Wu Wear, která se rychle prosadila napříč hiphopovým světem. Oslavila obrovský komerční úspěch a oblečení prodávala jak ve vlastních obchodech, tak ve velkých řetězcích. Značka pomohla ve světě prosadit i samotný Wu-Tang-Clan.

Grant také produkoval akční videohru Wu-Tang: Shaolin Style pro PlayStation. V roce 1998 měl svůj herecký debut ve filmu Belly, následující rok si zahrál s Robertem Downeym Jr. a Benem Stillerem v dramatu Black and White, který pomáhal produkovat a na jehož hudební produkci se podílel. Naposledy se objevil po boku Aleca Baldwina ve filmu The Private Life of a Modern Woman (Soukromý život moderní ženy, pozn. red.) v roce 2017.

Členové Wu-Tang-Clanu se s Grantem hromadně rozloučili na síti X. „Odpočívej v síle, Sílo,“ napsali.

S ikonou hip-hopu se rozloučil také raper GZA, jeden ze zakládajících členů Wu-Tang-Clanu. „Bez něj bychom to nedokázali. Wu-Tang Clan by bez Powera neexistoval. Jeho odchod je pro nás všechny obrovskou ztrátou,“ napsal na Instagram.

I raper Raekwon vyjádřil lítost nad ztrátou dlouholetého kolegy. „Powere, byli jsme všude...teď jsi všude ty! Nejvyšší je milosrdný, miluju tě,“ napsal.

therealgza

“word life, peace to Power and my whole unit“
We couldn’t have done it without him. Wu wouldn’t have come to fruition without Power. His passing is a profound loss to us all. My deepest condolences to the fam. #olipowergrant

25. února 2026 v 3:29, příspěvek archivován: 26. února 2026 v 13:06
