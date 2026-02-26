Sám nepůsobil v hiphopovém světě jako raper, ale ze zákulisí se postaral o vybudování základů žánru. Jeho přínos oceňovali umělci i nadšenci. Oliver „Power“ (Síla, pozn. red.) Grant se narodil 3. listopadu 1973 na Jamajce, dětství ale strávil ve státě New York na Staten Islandu.
Zde potkal budoucí členy skupiny Wu-Tang-Clan, kterým v začátcích výrazně pomohl. Finančně podpořil jejich první nahrávky a především průlomovou skladbu Protect Ya Neck. Jako producent se zasadil o debutové album Enter the Wu-Tang (36 Chambers) v roce 1993.
V roce 1995 založil vlastní značku jménem Wu Wear, která se rychle prosadila napříč hiphopovým světem. Oslavila obrovský komerční úspěch a oblečení prodávala jak ve vlastních obchodech, tak ve velkých řetězcích. Značka pomohla ve světě prosadit i samotný Wu-Tang-Clan.
Grant také produkoval akční videohru Wu-Tang: Shaolin Style pro PlayStation. V roce 1998 měl svůj herecký debut ve filmu Belly, následující rok si zahrál s Robertem Downeym Jr. a Benem Stillerem v dramatu Black and White, který pomáhal produkovat a na jehož hudební produkci se podílel. Naposledy se objevil po boku Aleca Baldwina ve filmu The Private Life of a Modern Woman (Soukromý život moderní ženy, pozn. red.) v roce 2017.
Členové Wu-Tang-Clanu se s Grantem hromadně rozloučili na síti X. „Odpočívej v síle, Sílo,“ napsali.
S ikonou hip-hopu se rozloučil také raper GZA, jeden ze zakládajících členů Wu-Tang-Clanu. „Bez něj bychom to nedokázali. Wu-Tang Clan by bez Powera neexistoval. Jeho odchod je pro nás všechny obrovskou ztrátou,“ napsal na Instagram.
I raper Raekwon vyjádřil lítost nad ztrátou dlouholetého kolegy. „Powere, byli jsme všude...teď jsi všude ty! Nejvyšší je milosrdný, miluju tě,“ napsal.