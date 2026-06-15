Při srážce dvou vrtulníků zemřel zpěvák Oliver Tree. V létě měl hrát v Praze

Koncert provokativního hudebníka se měl odehrát v pražském Lucerna Music Baru 13. července jako zastávka na zpěvákově světovém turné. Tree plánoval odehrát ve 30 zemích přes 70 koncertů.
Zemřel v neděli v brazilském Rio de Janeiru. Na předměstí hlavního města došlo ke srážce dvou vrtulníků. Policie uvedla, že Tree byl na palubě jednoho z nich. Při nehodě zahynulo šest dalších lidí. Vrtulníky se srazily ve vzduchu a poté se zřítily na parkoviště prodejce automobilů. Tam způsobily požár, který zachvátil nejméně 20 vozidel. Hasičům není jasné, proč se nehoda udála.
Rodák z Kalifornie si nové album sám napsal i produkoval. Posouvá v něm hranice alternativního popu, elektroniky a hip-hopu. Především díky rozmanitosti hudebních nástrojů a kulturních vlivů, které ho inspirovaly během dvouleté tvorby. Jednotlivé skladby nahrával v 82 zemích včetně Afghánistánu, Číny a Afriky.
Jeho profil na hudební platformě Spotify čítá přes 11 milionů posluchačů. Proslavily ho především písně jako Life Goes On, Miss You a Alien Boy. Byl známou internetovou osobností s charakteristickým sestřihem „podle kastrolu“.
Poslední video na Instagramu sdílel v sobotu, hraje v něm fotbal a vtipkuje.